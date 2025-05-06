Мерц неожиданно провалил голосование на должность канцлера Германии 7 6.05.2025, 11:35

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Фридрих Мерц

Фото: Getty Images

Еще возможны два тура голосования.

Кандидат в канцлеры ФРГ от христианских демократов Фридрих Мерц провалил первую попытку голосования в бундестаге Германии, сообщает «Немецкая волна».

Во время голосования он набрал 310 голосов (для избрания необходимы 316). «Против» проголосовали 307 депутатов. Всего в бундестаге 630 депутатов.

Еще возможны два тура голосования.

Это первый случай в истории ФРГ, чтобы кандидат после успешных коалиционных переговоров не заручился поддержкой в первом туре. Уходящему канцлеру Германии Олафу Шольцу удалось победить в первом туре тайного голосования — его выбрали 395 депутатов из 736.

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