Мерц неожиданно провалил голосование на должность канцлера Германии

Мерц неожиданно провалил голосование на должность канцлера Германии7
- 6.05.2025, 11:35
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Еще возможны два тура голосования.
Кандидат в канцлеры ФРГ от христианских демократов Фридрих Мерц провалил первую попытку голосования в бундестаге Германии, сообщает «Немецкая волна».
Во время голосования он набрал 310 голосов (для избрания необходимы 316). «Против» проголосовали 307 депутатов. Всего в бундестаге 630 депутатов.
Еще возможны два тура голосования.
Это первый случай в истории ФРГ, чтобы кандидат после успешных коалиционных переговоров не заручился поддержкой в первом туре. Уходящему канцлеру Германии Олафу Шольцу удалось победить в первом туре тайного голосования — его выбрали 395 депутатов из 736.