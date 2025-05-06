Фракции бундестага Германии обсуждают действия после неизбрания Мерца 6 6.05.2025, 14:41

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Против лидера консерваторов могли проголосовать его некоторые соратники.

После неожиданного исхода голосования в бундестаге, считавшегося лишь формальной процедурой в процессе избрания нового канцлера ФРГ, парламентские фракции совещаются о дальнейших действиях. По данным СМИ, создавшие правящую коалицию политические силы возлагают на своих партнеров вину за то, что во вторник, 6 мая, лидер консерваторов Фридрих Мерц (Friedrich Merz) не был избран главой правительства ФРГ в первом туре голосования, сообщает «Немецкая волна».

В СДПГ отрицают вину за провал голосования

Во фракции Социал-демократической партии Германии (СДПГ) не считают, что ответственность за провал Мерца лежит на социал-демократах. «Мы предполагаем, что с нашей стороны было полное одобрение. Кроме того, никто не отсутствовал», - заявил агентству Reuters источник, близкий к главе фракции СДПГ Ларсу Клингбайлю (Lars Klingbeil). Другой собеседник из числа социал-демократов в беседе с Reuters предположил, что против Мерца могли проголосовать его некоторые соратники из-за разногласий внутри фракции.

Между тем в консервативном блоке Христианско-демократического союза (ХДС) и Христианско-социального союза (ХСС) обвиняют социал-демократов в саботаже, пишет издание Bild. Генеральный секретарь ХДС Карстен Линнеман (Carsten Linnemann) призвал как можно скорее принять решение о дальнейших действиях. «Европе необходима сильная Германия. Во почему мы не можем ждать несколько дней», - заявил Линнеман в бундестаге. Он подчеркнул, что красно-черная коалиция осознает свою ответственность в этой связи. Дальнейшие действия тщательно изучаются из-за отсутствия прецедентов, добавил он.

Консерваторы призывают к благоразумию

Христианский демократ Йоханн Вадефуль (Johann Wadephul), который должен занять пост главы МИД в новом кабинете, призвал провести новый тур голосования в среду, 7 мая. По его словам, неудача при первом голосовании «досадна», но не является «драматичным событием».

В свою очередь председатель ХСС Маркус Зёдер (Markus Söder) призвал депутатов «сохранять благоразумие и спокойствие». Еще можно все исправить, подчеркнул он, выступая в Мюнхене с экстренным заявлением после заседания правительства. Он призвал «всех демократов» сделать возможным создание «стабильного правительства» и стать примером работающей демократии. Сейчас неподходящее время для сведения старых счетов и саркастических комментариев, уверен лидер баварских консерваторов.

Консультации о дате нового голосования

Как отмечает Reuters, в настоящее время лидеры фракций ХДС/ХСС, СДПГ, «зеленых» и Левой партии ведут консультации о возможности как можно скорее провести новое голосование - не 9, а 7 мая. Фридрих Мерц полон решимости вновь выставить свою кандидатуру и получил полную поддержку в своей фракции, пишет далее агентство со ссылкой на источник в бундестаге.

Сам Фридрих Мерц, как сообщает издание «Bild на русском», хочет провести второй тур голосования уже во вторник. В разговорах внутри фракции он выражает оптимизм и считает, что некоторые парламентарии (а речь идет о 18 членах ХДС/ХСС и/или СДПГ) проголосовали «против» не всерьез, а скорее из настроения. Способ провести второй тур 6 мая должны найти администрация бундестага, юристы и другие фракции. ХДС, Левая партия и «Альтернатива для Германии» (АдГ) уже дали согласие на повторное голосование.

Мерц не получил необходимого абсолютного большинства голосов

Кто именно из детупатов правящей коалиции проголосовал против избрания Мерца, неизвестно, поскольку голосование было тайным. Утром 6 мая председатель ХДС не смог получить абсолютного большинства голосов в бундестаге: при минимально необходимых 316 он набрал лишь 310. Это первый подобный случай в истории ФРГ.

Еще 307 депутатов высказались против кандидатуры Мерца, трое воздержались, один голос был признан недействительным. Всего проголосовал 621 из 630 парламентариев. У сформировавших правительственную коалицию блока ХДС/ХСС и СДПГ в сумме 328 мандатов в нынешнем созыве бундестага.

После несостоявшегося избрания канцлера заседание бундестага было прервано для консультаций между парламентскими фракциями. Повторное голосование должно состояться «в течение четырнадцати дней», как предписано статьей 63-й Основного закона Германии. Если в этом случае Мерц не получит необходимые 316 голосов из 630, то при третьей попытке ему для избрания главой правительства будет достаточно простого большинства.

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