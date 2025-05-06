ВСУ впервые уничтожили уникальную российскую радиолокационную станцию «Заслон»
- 6.05.2025, 15:23
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Оккупанты установили корабельную РЛС на колесное шасси.
Операторы дронов из 413-го батальона Сил беспилотных систем поразили уникальную вражескую корабельную РЛС «Заслон», которую оккупанты установили на грузовик, сообщает censor.net.
«Оказывается, что «Заслон» — это уникальная корабельная радиолокационная станция, которая обнаруживает цели на расстоянии до 300 км, одновременно сопровождает до 200 объектов и, похоже, ни разу еще не была поражена за все время войны«», — отмечается в комментарии к видео.