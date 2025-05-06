ВСУ впервые уничтожили уникальную российскую радиолокационную станцию «Заслон» 6.05.2025, 15:23

1,080

Оккупанты установили корабельную РЛС на колесное шасси.

Операторы дронов из 413-го батальона Сил беспилотных систем поразили уникальную вражескую корабельную РЛС «Заслон», которую оккупанты установили на грузовик, сообщает censor.net.

«Оказывается, что «Заслон» — это уникальная корабельная радиолокационная станция, которая обнаруживает цели на расстоянии до 300 км, одновременно сопровождает до 200 объектов и, похоже, ни разу еще не была поражена за все время войны«», — отмечается в комментарии к видео.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com