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Фиаско Т-90М: Украина массово уничтожает гордость российской бронетехники

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  • 6.05.2025, 15:11
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Фиаско Т-90М: Украина массово уничтожает гордость российской бронетехники

Россия теряет свой главный бронетанковый козырь на украинском фронте.

Танк Т-90М «Прорыв-3» не справляется на полях боев в Украине, говорится в статье 19FortyFive (перевод — сайт Charter97.org). По данным OSINT-аналитиков Oryx, только в 2024 году были уничтожены, подбиты, брошены или захвачены не менее 100 единиц этой «гордости российской армии».

«Некоторые танки доставались украинцам целыми — экипажи просто бежали с поля боя», — сообщают аналитики. Украинскими инженеры теперь изучают захваченную технику, чтобы выявить уязвимости.

Флагман, построенный на базе устаревшего Т-72, с модернизированной башней, мощным двигателем и пушкой 125 мм, оказался не таким уж и неуязвимым. Несмотря на броню с новой системой защиты Relikt и возможностью использования высокоточного противотанкового ракетного комплекса «Рефлекс», Т-90М массово выкашивается FPV-дронами, ПТРК и даже... американскими Bradley.

«Это болезненно для репутации. Поражение «престижной» машины ставит под вопрос всю концепцию современной механизированной войны», — пишет британская разведка.

Российская оборонная промышленность не справляется с потерями: в год можно собрать лишь около 40 таких танков. Между тем потери российских танков всех типов превысили 8 000. На фоне этого даже в самой России звучат сомнения: не стал ли танк оружием прошлого?

Пока Украина адаптируется, используя мобильность, дроны и маневренность, российские Т-90М продолжают «гореть» на полях сражений.

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