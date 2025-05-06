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В Беларуси на три дня объявили оранжевый уровень опасности

  • 6.05.2025, 15:51
В Беларуси на три дня объявили оранжевый уровень опасности

О чем предупреждает МЧС?

Министерство по чрезвычайным ситуациям предупреждает о грядущем похолодании. В связи с этим объявлен оранжевый уровень опасности сразу на три дня – до 9 мая.

По данным Белгидромета, ночью 7-го числа на большей части территории Беларуси ожидаются заморозки до -5°C. Причем не только на почве, но и в воздухе.

Днем же будет обычная майская погода. Максимальная температура воздуха от 9 до 15°С.

В четверг и пятницу (8–9 мая) ситуация существенно не изменится. Днем местами возможны кратковременные дожди. Мокрый снег ночью пройдет в отдельных районах.

9 мая прогнозируют северный ветер, местами порывистый.

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