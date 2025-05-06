В Беларуси на три дня объявили оранжевый уровень опасности
- 6.05.2025, 15:51
О чем предупреждает МЧС?
Министерство по чрезвычайным ситуациям предупреждает о грядущем похолодании. В связи с этим объявлен оранжевый уровень опасности сразу на три дня – до 9 мая.
По данным Белгидромета, ночью 7-го числа на большей части территории Беларуси ожидаются заморозки до -5°C. Причем не только на почве, но и в воздухе.
Днем же будет обычная майская погода. Максимальная температура воздуха от 9 до 15°С.
В четверг и пятницу (8–9 мая) ситуация существенно не изменится. Днем местами возможны кратковременные дожди. Мокрый снег ночью пройдет в отдельных районах.
9 мая прогнозируют северный ветер, местами порывистый.