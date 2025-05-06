Украина и Россия провели большой обмен пленными 1 6.05.2025, 16:40

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Из плена освободили 205 украинцев.

Украина и Россия провели большой обмен пленными во вторник, 6 мая. Из российского плена освободили 205 украинцев, сообщил в Telegram президент Украины Владимир Зеленский.

По его словам, сегодня Украина вернула 205 воинов. Они были разбросаны по многим российским регионам.

- Мы вернули их. И я благодарю всех, кто работал над этим обменом. Спасибо партнерам, прежде всего Объединенным Арабским Эмиратам, за посредничество и помощь. Спасибо тем, кто неравнодушен и продолжает говорить об украинцах в плену, - написал Зеленский.

По данным уполномоченного Верховной Рады по правам человека Дмитрия Лубинца, сегодня состоялся 64-й обмен пленными между Украиной и Россией. Всего с начала полномасштабного вторжения в Украину удалось вернуть уже 4757 украинцев.

- Многие защитники находились в плену с начала полномасштабного вторжения, есть возвращенные тяжелобольные и раненые, - сообщил Лубинец.

По данным ГУР МО Украины, на этот раз среди освобожденных воинов - представители Вооруженных Сил Украины, в частности Военно-морских сил, Воздушных сил, Десантно-штурмовых войск, Сил ТрО, а также Национальной гвардии Украины и Государственной пограничной службы Украины.

Домой возвращаются три украинских офицера и 202 солдата и сержанта.

Освобожденные Защитники обороняли Украину на Донецком и Луганском направлениях, в Запорожье и Харьковской области, в Херсонской, Сумской и Киевской областях, а также Защитники из гарнизона Мариуполя.

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