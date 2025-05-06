закрыть
6 мая 2025, вторник, 17:30
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Украина и Россия провели большой обмен пленными

1
  • 6.05.2025, 16:40
  • 1,466
Украина и Россия провели большой обмен пленными

Из плена освободили 205 украинцев.

Украина и Россия провели большой обмен пленными во вторник, 6 мая. Из российского плена освободили 205 украинцев, сообщил в Telegram президент Украины Владимир Зеленский.

По его словам, сегодня Украина вернула 205 воинов. Они были разбросаны по многим российским регионам.

- Мы вернули их. И я благодарю всех, кто работал над этим обменом. Спасибо партнерам, прежде всего Объединенным Арабским Эмиратам, за посредничество и помощь. Спасибо тем, кто неравнодушен и продолжает говорить об украинцах в плену, - написал Зеленский.

По данным уполномоченного Верховной Рады по правам человека Дмитрия Лубинца, сегодня состоялся 64-й обмен пленными между Украиной и Россией. Всего с начала полномасштабного вторжения в Украину удалось вернуть уже 4757 украинцев.

- Многие защитники находились в плену с начала полномасштабного вторжения, есть возвращенные тяжелобольные и раненые, - сообщил Лубинец.

По данным ГУР МО Украины, на этот раз среди освобожденных воинов - представители Вооруженных Сил Украины, в частности Военно-морских сил, Воздушных сил, Десантно-штурмовых войск, Сил ТрО, а также Национальной гвардии Украины и Государственной пограничной службы Украины.

Домой возвращаются три украинских офицера и 202 солдата и сержанта.

Освобожденные Защитники обороняли Украину на Донецком и Луганском направлениях, в Запорожье и Харьковской области, в Херсонской, Сумской и Киевской областях, а также Защитники из гарнизона Мариуполя.

Написать комментарий 1

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

В Кремле растерялись
В Кремле растерялись Владислав Иноземцев
Для Лукашенко все закончится плохо
Для Лукашенко все закончится плохо Александр Коваленко
Шоу начинается
Шоу начинается Сергей Алексашенко
Россия пошла на унижение
Россия пошла на унижение Сергей Корсунский