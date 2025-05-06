The Hill: Трамп встретился с балериной, освобожденной из российской тюрьмы
- 6.05.2025, 17:17
Ранее российский суд обвинил ее в «государственной измене».
В Овальном кабинете Белого дома состоялась неожиданная и трогательная встреча — президент США Дональд Трамп принял американскую балерину Ксению Карелину, освобожденную из российской тюрьмы в рамках недавнего обмена заключенными, пишет The Hill (перевод — сайт Charter97.org).
«Поздравляю. Очень приятно. Это большая честь для меня», — сказал президент США, обращаясь к Карелиной. Он поинтересовался сколько времени она провела в заключении.
У Карелиной двойное гражданство — США и России. Балерину арестовали в Екатеринбурге в феврале 2024 года. Поводом послужило пожертвование чуть более $50 в адрес американского фонда, оказывающего помощь Украине. Этого хватило, чтобы российский суд обвинил ее в «государственной измене» и приговорил к 12 годам колонии.
По словам представителей Госдепартамента, Карелина, была признана «неправомерно задержанной». Арест произошел во время ее визита к родственникам в Россию.
Освобождение балерины стало возможным в результате обмена: взамен Москва получила Артура Петрова, гражданина России и Германии.