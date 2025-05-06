закрыть
6 мая 2025, вторник, 17:31
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

The Hill: Трамп встретился с балериной, освобожденной из российской тюрьмы

  • 6.05.2025, 17:17
The Hill: Трамп встретился с балериной, освобожденной из российской тюрьмы

Ранее российский суд обвинил ее в «государственной измене».

В Овальном кабинете Белого дома состоялась неожиданная и трогательная встреча — президент США Дональд Трамп принял американскую балерину Ксению Карелину, освобожденную из российской тюрьмы в рамках недавнего обмена заключенными, пишет The Hill (перевод — сайт Charter97.org).

«Поздравляю. Очень приятно. Это большая честь для меня», — сказал президент США, обращаясь к Карелиной. Он поинтересовался сколько времени она провела в заключении.

У Карелиной двойное гражданство — США и России. Балерину арестовали в Екатеринбурге в феврале 2024 года. Поводом послужило пожертвование чуть более $50 в адрес американского фонда, оказывающего помощь Украине. Этого хватило, чтобы российский суд обвинил ее в «государственной измене» и приговорил к 12 годам колонии.

По словам представителей Госдепартамента, Карелина, была признана «неправомерно задержанной». Арест произошел во время ее визита к родственникам в Россию.

Освобождение балерины стало возможным в результате обмена: взамен Москва получила Артура Петрова, гражданина России и Германии.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

В Кремле растерялись
В Кремле растерялись Владислав Иноземцев
Для Лукашенко все закончится плохо
Для Лукашенко все закончится плохо Александр Коваленко
Шоу начинается
Шоу начинается Сергей Алексашенко
Россия пошла на унижение
Россия пошла на унижение Сергей Корсунский