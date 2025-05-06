Индия атаковала Пакистан
- 6.05.2025, 23:41
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Армия Индии объявила о начале операции «Синдур».
Власти Индии объявили, что начали атаку на «террористическую» инфраструктуру в Пакистане, сообщил журналист Reuters Идрис Али.
Индийские власти заявили, что атаковали девять объектов в рамках «Операции Синдур».
«Справедливость восторжествовала. Джай Хинд!», — такой пост в своем X опубликовала пресс-служба индийской армии.
В Минобороны Пакистана подтвердили, что Индия нанесла ракетный удар по объектам на территории страны.