Индия атаковала Пакистан 6.05.2025, 23:41

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Армия Индии объявила о начале операции «Синдур».

Власти Индии объявили, что начали атаку на «террористическую» инфраструктуру в Пакистане, сообщил журналист Reuters Идрис Али.

Индийские власти заявили, что атаковали девять объектов в рамках «Операции Синдур».

«Справедливость восторжествовала. Джай Хинд!», — такой пост в своем X опубликовала пресс-служба индийской армии.

В Минобороны Пакистана подтвердили, что Индия нанесла ракетный удар по объектам на территории страны.

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