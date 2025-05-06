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Пакистан заявил о ракетном ударе со стороны Индии

  • 6.05.2025, 23:49
Пакистан заявил о ракетном ударе со стороны Индии

Исламабад пообещал ответ.

В Минобороны Пакистана подтвердили, что Индия нанесла ракетный удар по объектам на территории страны, передает GeoTV.

Гендиректор управления по связям с общественностью министерства генерал-майор Ахмед Шариф Чаудри заявил, что под удар попали города Бахвалпур, Котли и Музаффарабад, административный центр контролируемой Пакистаном части Кашмира.

«Все самолеты наших ВВС находятся в воздухе. <...> Пакистан ответит на это [нападение] в то время и в том месте, которые он сам выберет», — сказал Чаудри.

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