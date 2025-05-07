Samsung представила планшет для военных операций 7.05.2025, 1:28

Новинка была разработана для нужд армии США.

Компания Samsung Electronics America объявила о выпуске нового планшета Galaxy Tab Active5 Tactical Edition, специально созданного для использования в боевых условиях.

Планшет поддерживает все стандартные беспроводные форматы связи, включая 5G, LTE, CBRS, Wi-Fi 6E и сертифицирован для использования в сети AT&T FirstNet. Благодаря функции блокировки диапазона 5G устройство может подключаться исключительно к сертифицированным безопасным сетям, а режим Stealth позволяет полностью отключать LTE, e-911 и радиочастотные сигналы, обеспечивая полную анонимность в полевых условиях. Режим Covert Lock дополнительно отключает модемы и GPS, превращая планшет в полностью «тихое» устройство без какого-либо радиосигнала.

Встроенная платформа Samsung Knox с двойным шифрованием DualDAR обеспечивает защиту конфиденциальной информации, сохраняя данные даже в выключенном или неаутентифицированном состоянии.

Планшет также отличается повышенной выносливостью - выдерживает падение с высоты до 1,5 метров, соответствует стандартам защиты IP68 от пыли и воды, а также военному стандарту MIL-STD-810H, охватывающему экстремальные температуры, влажность, вибрации и другие факторы среды. Он оснащён сменным аккумулятором для длительной работы в полевых условиях, чувствительным сенсорным экраном, которым можно пользоваться в перчатках или во время дождя, а также защищённым стилусом S Pen.

Galaxy Tab Active5 Tactical Edition имеет 8-дюймовый дисплей, восьмиядерный процессор Exynos 1380, фронтальную камеру на 5 МП и основную камеру на 13 МП для документирования и передачи визуальной информации с места событий.

Устройство было разработано в сотрудничестве с Министерством обороны США для нужд армии и спецслужб.

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