Пакистан нанес ответный удар по Индии 7.05.2025, 0:25

Что известно.

Пакистан нанес ответный удар по целям в Индии, сообщает телеканал Samaa TV со ссылкой на источники. О том, что пакистанские вооруженные силы проводят ответные удары, также пишет AP, ссылаясь на сотрудников службы безопасности Пакистана.

Со слов собеседников AP, выпущенные Индией ракеты поразили районы в контролируемой Пакистаном части Кашмира и в восточной провинции Пенджаб. В результате была разрушена мечеть в городе Бахавалпур в Пенджабе, погиб ребенок, пострадали женщина и мужчина.

О пострадавших среди мирных жителей также сообщает Geo TV со ссылкой на пакистанских военных.

Индийское Минобороны сообщило, что наносило удары по девяти объектам «террористической инфраструктуры» в Пакистане в рамках операции «Синдур». Как сообщили в министерстве, действия военных «были целенаправленными, взвешенными и не носили эскалационного характера», а удары были совершены, поскольку из Пакистана «планировались террористические атаки» на Индию.

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