Что стоит за новым наступлением ВСУ в Курской области 7.05.2025, 9:22

Масштаб замысла украинских военных пока оценить сложно.

На фоне активизации российской армии на границе Сумской области украинские военные тоже начали проводить атаки в другом месте границы. К глубоким прорывам ни те, ни другие маневры пока не привели, но с обеих сторон местные власти заговорили об эвакуации, сообщает BBC.

Сейчас интенсивные боевые действия идут сразу в нескольких районах вдоль границы. Российские и украинские войска пытаются наносить удары, отвлекающие противника от других направлений, стараясь таким образом перехватить инициативу и навязать место и время боев, выгодное для себя.

Приграничные районы Курской области остаются местом интенсивных боев с начала августа 2024 года, когда ВСУ неожиданно перешли границу с Россией и заняли почти тысячу квадратных километров, в основном в Суджанском районе.

Российской армии потребовалось более восьми месяцев, чтобы вытеснить ВСУ со своей территории. Глава российского Генштаба Валерий Герасимов объявил об этом 26 апреля в разговоре с Владимиром Путиным, но бои на территории региона продолжились и после этого, так как украинские войска все еще контролировали небольшой участок у границы.

В том разговоре Герасимов сказал, что Россия создает на приграничной территории Сумской области так называемую «зону безопасности» и что для этого российские военные уже захватили четыре населенных пункта.

Теперь, очевидно, чтобы купировать угрозу российского прорыва на новом направлении, украинская армия атаковала российские войска на границе в другом месте — в районе поселка Теткино Глушковского района Курской области.

Информацию об активности украинских сил на этом направлении распространяют в основном российские Z-блогеры.

Официально в ВСУ сообщения о боях в районе Теткино не комментируют, заявляя лишь о продолжении боевых действий с применением «в том числе и тактики активной обороны». «Через девять месяцев после начала Курской операции Силы обороны Украины сохраняют военное присутствие на территории Курской области РФ, удерживают „буферную зону" в приграничных районах и иногда проводят действия по восстановлению позиций», — сказал BBC представитель украинского Генштаба Дмитрий Лиховой.

Другой военный источник подтвердил BBC факт боевых действий на новом участке границы, но конкретное место не назвал и другие подробности не привел.

Приграничные бои

Таким образом на утро 6 мая 2025 года в районе российско-украинской границы существовало четыре разных очага боевых действий.

Во-первых, это приграничная часть Сумской области севернее автодороги Сумы-Курск.

Российские военные, как утверждают в Минобороны РФ, контролируют села Новенькое, Басовка, Веселовка и Журавка (вероятно, их и имел в виду Герасимов в своем докладе Путину). Это довольно небольшой район глубиной 9 и шириной 30 километров.

Украинский Генштаб присутствие в этом районе российских войск не подтверждает, однако источник BBC в ВСУ рассказал, что российским военным все-таки удалось закрепиться в этих селах.

Российские военные ежедневно пытаются пробиться к населенным пунктам Беловоды и Локня, которые расположены рядом с логистическим центром ВСУ — селом Юнаковка на трассе Сумы-Курск. Это главная цель российских военных на данном направлении.

Российские войска перешли госграницу и завязали бои в этом район в конце февраля, вероятно, чтобы нарушить снабжение украинской группировки в районе Суджи по шоссе.

Во-вторых, южнее шоссе Сумы-Курск находится небольшой кусок российской территории, который все еще контролируют ВСУ. Это совсем небольшой район Курской области, намного меньший по площади, чем тот, который ВСУ контролировали в конце августа.

Тем не менее украинское командование уже фактически подводит итоги операции, утверждая, что она была успешной, поскольку достигла большинства целей — не позволила россиянам начать наступление в Сумской и Харьковской областях и показала, что Украина способна действовать нестандартно, в том числе и на российской территории, сказал Дмитрий Лиховой.

Новый путь

Два новых очага образовались вечером 4 мая. В российских телеграмм-каналах появились многочисленные сообщения о попытках украинских сил атаковать через границу в районах российских населенных пунктов Теткино и Новый путь.

Они расположены севернее дороги Сумы-Курск и находятся примерно в 20 километрах друг от друга.

По сообщениям из российских источников, ВСУ применяли инженерную технику разграждения, чтобы проложить проходы в минных полях. Как утверждают российские источники, украинцы потеряли несколько единиц техники и успеха не добились.

Российские телеграмм-каналы сообщают, что боевые действия при этом не закончились и продолжались и во второй половине дня 6 мая.

Масштаб замысла командования ВСУ пока оценить сложно. В боях очевидно задействовано не настолько много бронетехники и личного состава, чтобы прорвать российскую оборону на границе.

Однако, возможно, в задачу украинских войск это и не входило — бои на границе могут носить отвлекающий характер с тем, чтобы заставить российских военных оттянуть силы с других направлений.

Если это действительно так, то, вероятно, прежде всего ВСУ хотели бы ослабить натиск российских войск вглубь Сумской области от Басовки и Журавки — с плацдарма, который российская армия захватила в районе трассы Сумы-Курск.

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