СМИ: Спикерка Мельникова улетела на Шри-Ланку и, возможно, находится в Беларуси 11 7.05.2025, 9:53

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Анжелика Мельникова

Она пропала со 118 тысячами евро.

Исчезнувшая спикер «координационного совета» (КС) Анжелика Мельникова может находиться в Беларуси, следует из опубликованного 6 мая расследования польского издания Polityka. Перевод статьи приводит издание «Позiрк».

Со ссылкой на «два независимых источника» СМИ сообщает, что 26 февраля Мельникова вылетела из Варшавы в Лондон, где «пересела на самолет до Шри-Ланки».

Отмечается, что Мельникова ранее отдыхала в этом островном государстве Южной Азии — в январе 2024 года в городе Унаватуна. Она «проводила там время в компании мужчины».

В публикации приводятся слова неназванной подруги спикера КС, которая якобы сообщила: Мельникова показала ей фотографии мужчины и «его обручальное кольцо» и «сказала, что он из Беларуси, спортсмен, и что она влюблена в него».

Издание утверждает, что Мельникова не информировала «коллег из оппозиции» о знакомстве с мужчиной, так как он проживает в Беларуси и это могло «вызвать обеспокоенность у других активистов».

«Мужчина, выдававший себя за спортсмена, мог быть сотрудником белорусского КГБ. Последняя поездка на Шри-Ланку оказалась ловушкой, подготовленной спецслужбами. С острова можно легко добраться до России, а затем до Беларуси. Есть регулярные и чартерные рейсы. Возможно, Мельникова села в один из этих самолетов — по собственной воле, принудительно или под шантажом», — говорится в материале.

Издание констатирует, что «в истории Анжелики много вопросительных знаков». «Первый касается ее связей с Беларусью. Ее мать до сих пор живет в Несвиже. Ее дочери, за безопасность которых она опасалась, уезжая из Беларуси, также вернулись туда и год жили с бабушкой. В то время Анжелика находилась в Польше и занималась получением финансирования для белорусской оппозиции», — отмечают авторы.

Бывший муж спикера КС Андрей Мельников также «регулярно ездил в Беларусь», при этом, по информации Polityka, «в 2024 году они снова жили вместе». Пара «сняла квартиру (более 90 квадратных метров) в районе Бемово в Варшаве», «девочки жили с ними и учились в частной школе».

В статье говорится, что «в феврале 2025 года, когда США заморозили финансирование продемократических организаций, Анжелика отказалась от зарплаты, которую должна была получать за работу в Народном антикризисном управлении». «Также [ею] была профинансирована премия для авторов самых интересных проектов, которые помогут бороться с режимом Лукашенко. Предполагалось, что это будет 10 тыс. евро! Огромная сумма для нищей белорусской оппозиции

По данным СМИ, в начале этого года «Анжелика начала вести себя странно»: «Друзья заметили, что она выглядела подавленной. Ее меньше всего заботила ее внешность. На ее дне рождения (12 февраля) подруга случайно забрала ее iPhone. Анжелика запаниковала. Она попросила отвезти ее в дом той девушки. Свидетель инцидента рассказал, что как только она получила свой телефон обратно, она сбросила все настройки до заводских».

«Она перестала пользоваться машиной. На встречи приезжала на [такси] Uber. Оказалось, что машина принадлежала ее бывшему мужу и была продана в начале года. Как будто они вместе планировали побег. Затем Анжелика начала рассказывать нам всем, что ей нужно отдохнуть и что она хочет поехать в Лондон. Она попросила отпуск в НАУ. Она уехала 26 февраля. Дети улетели вместе с ней? Службы сообщили [руководителю НАУ] Павлу Латушко, что это так, но мы не уверены в этом», — говорится в публикации.

По информации издания, «вскоре после этого, в ночь с 1 на 2 марта, бывший муж собрал вещи, находившиеся в квартире, включая микроволновую печь и лампу», 3 марта он «пересек границу с Беларусью на автобусе».

«В то время коллеги и друзья Анжелики были уверены, что она вернулась в Польшу. Она сама производила такое впечатление — отвечала на телефонные звонки и текстовые сообщения. Она лишь объяснила, что заболела (пневмония, ковид) и не сможет прийти в офис Латушко», — сообщают расследователи.

Они не исключают, что «это было связано с деньгами». «12 марта на счет ее фонда был переведен крупный грант. Вскоре после этого деньги были сняты, всего их было 118 тыс. евро», — говорится в публикации.

СМИ сообщает, что «в рабочем Zoom» Мельникова «появилась в последний раз» 21 марта. «Она сказала всего несколько предложений. Выглядела уставшей. 24 марта, как и было объявлено, она должна была быть в офисе, но не появилась», — уточняется в материале.

Приводятся слова Латушко, который якобы сообщил, что последнее текстовое сообщение от Мельниковой «пришло 25 марта в странное время, в 6:05». «Она написала, что не придет на [варшавский] Марш Свободы. Правда, Марш Свободы состоялся на два дня раньше. Анжелика, должно быть, знала об этом», — сказал Латушко. Из этого авторы расследования сделали вывод, что сообщение написала не Мельникова.

«С тех пор никто не знает, что происходит с Анжеликой Мельниковой и ее дочерьми Анной и Татьяной. В конце марта ее бывшему мужу позвонил журналист. Тот сказал, что находится в Беларуси с детьми, и попросил больше его не беспокоить», — отмечается в статье.

Авторами публикации являются польский репортер-расследователь Павел Решка, а также российские журналисты Тимур Олевский и Евгения Тамарченко, сотрудничающие с российским изданием The Insider, специализирующемся на медиарасследованиях.

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