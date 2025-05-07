Украина атаковала базу российских пилотажных групп, участвующих в параде на 9 мая 7 7.05.2025, 12:36

8,178

Под ударом — «Русские витязи» и «Стрижи».

В ночь на 7 мая украинские беспилотники атаковали два военных аэродрома на территории России. Под удар попали Шайковка в Калужской области и Кубинка в Подмосковье, сообщает Astra со ссылкой на данные спутников системы мониторинга пожаров NASA. Атаку на Кубинку подтвердил специализирующий на военной авиации Z-канал Fighterbomber. Он отметил, что на подмосковном аэродроме базируются пилотажные группы «Русские витязи» и «Стрижи», которые участвуют в параде Победы 9 мая. «Пытаются испортить нам парад и бьют по местам дислокации личного состава и техники», — написал Fighterbomber. При этом он отметил, что на воздушной части показа этот удар «никак не отразится», пишет The Moscow Times.

Прошедшей ночью украинские беспилотники также атаковали Тулу и Саранск, где под удары попали военные заводы. В Туле атаке могло подвергнуться АО «Конструкторское бюро приборостроения» — одно из крупнейших предприятий оборонной промышленности России, которое занимается разработкой высокоточного управляемого оружия для сухопутных войск, Военно-морского флота и Воздушно-космических сил.

В Саранске, по данным Astra, пожар после прилета дрона вспыхнул на территории предприятия «Оптоволоконные Системы» — первого и единственного в России завода по производству оптического волокна. Советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко ранее отмечал, что это предприятие производит оптоволоконные кабели, которые используются для управления беспилотников в ходе войны против Украины. Второй пожар произошел в нескольких километрах от первого, предположительно на машиностроительном предприятии «Сарансккабель». Официальных подтверждений этой информации не было.

Минобороны РФ не представило данные о количестве перехваченных и сбитых дронов за последнюю ночь. Накануне, 6 мая, над территорией России, согласно сводке военного ведомства, было сбито почти двести беспилотников. Из-за этого в течение дня закрывались по меньшей мере 14 аэропортов (ряд из них по несколько раз): московские Внуково, Домодедово, Жуковский и Шереметьево, в Калуге, Волгограде, Саратове, Самаре, Иваново, Нижнем Новгороде, Ярославле, Сочи, Казани и Нижнекамске. В связи с этим 6 и 7 мая во многих аэропортах Центральной России образовался хаос. Пассажиры отмененных или задержанных рейсов часами сидят в зданиях авиагаваней, многие из которых оказались переполнены. Люди часто жалуются на отсутствие помощи со стороны авиакомпаний, которые не предоставляют пострадавшим еду, питье и ночлег.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com