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Возле Нацбанка выстроилась огромная очередь

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  • 7.05.2025, 14:52
  • 6,366
Возле Нацбанка выстроилась огромная очередь

Кто-то даже стоял всю ночью.

Нацбанк сегодня презентовал юбилейные банкноты и монеты по случаю 80-летия Победы. Это вызвало ажиотаж в определенных кругах.

Купить юбилейные монеты и банкноты, которые выпустили ограниченным тиражом, можно в кассах Нацбанка на улице Толстого. К открытию возле здания собралась очередь, пишет «Онлайнер».

Желающие купить монеты и банкноты стояли не «в линейку», а в хаотичном порядке. Оказалось, что занимать физическую очередь нет смысла — нужно записываться в список. Тетрадкой заведовал мужчина по имени Валерий, стоящий с синей папкой в руке.

На простом листке формата А4 записаны номера, имена и фамилии, некоторые оставляли номера телефонов.

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