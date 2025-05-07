Возле Нацбанка выстроилась огромная очередь

Возле Нацбанка выстроилась огромная очередь5
- 7.05.2025, 14:52
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Кто-то даже стоял всю ночью.
Нацбанк сегодня презентовал юбилейные банкноты и монеты по случаю 80-летия Победы. Это вызвало ажиотаж в определенных кругах.
Купить юбилейные монеты и банкноты, которые выпустили ограниченным тиражом, можно в кассах Нацбанка на улице Толстого. К открытию возле здания собралась очередь, пишет «Онлайнер».
Желающие купить монеты и банкноты стояли не «в линейку», а в хаотичном порядке. Оказалось, что занимать физическую очередь нет смысла — нужно записываться в список. Тетрадкой заведовал мужчина по имени Валерий, стоящий с синей папкой в руке.
На простом листке формата А4 записаны номера, имена и фамилии, некоторые оставляли номера телефонов.