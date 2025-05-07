Глава погранслужбы Польши обсудил с послом Пакистана ситуацию на границе с Беларусью
- 7.05.2025, 15:00
Главная тема разговора — нелегальная миграция.
Ситуацию на польско-белорусской границе обсудили 6 мая главнокомандующий Пограничной охраной Польши генерал-майор Роберт Баган и посол Пакистана в Варшаве Мухаммад Сами-ур-Рехман. Об этом сообщает польское пограничное ведомство.
Подчеркивается, что «особое внимание было уделено проблемам, связанным с нелегальной миграцией».
«Обе стороны заверили в готовности поддерживать взаимные контакты и заявили о готовности к дальнейшему сотрудничеству», — отмечается в сообщении.
Минск и Исламабад договорились выработать механизм для приезда в Беларусь трудовых мигрантов из Пакистана, заявил Александр Лукашенко 11 апреля по итогам встречи с пакистанским премьер-министром Шахбазом Шарифом. По его словам, Беларусь готова принять на работу 100–150 тыс. пакистанских гастарбайтеров.