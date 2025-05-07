Глава погранслужбы Польши обсудил с послом Пакистана ситуацию на границе с Беларусью 7.05.2025, 15:00

Фото: strazgraniczna.pl

Главная тема разговора — нелегальная миграция.

Ситуацию на польско-белорусской границе обсудили 6 мая главнокомандующий Пограничной охраной Польши генерал-майор Роберт Баган и посол Пакистана в Варшаве Мухаммад Сами-ур-Рехман. Об этом сообщает польское пограничное ведомство.

Подчеркивается, что «особое внимание было уделено проблемам, связанным с нелегальной миграцией».

«Обе стороны заверили в готовности поддерживать взаимные контакты и заявили о готовности к дальнейшему сотрудничеству», — отмечается в сообщении.

Минск и Исламабад договорились выработать механизм для приезда в Беларусь трудовых мигрантов из Пакистана, заявил Александр Лукашенко 11 апреля по итогам встречи с пакистанским премьер-министром Шахбазом Шарифом. По его словам, Беларусь готова принять на работу 100–150 тыс. пакистанских гастарбайтеров.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com