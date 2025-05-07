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СМИ: Украина нанесла рекордный удар по России

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  • 7.05.2025, 15:07
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СМИ: Украина нанесла рекордный удар по России

447 дальнобойных дронов и ракет.

Российские «военкоры» пишут о рекордной атаке беспилотников на Россию в ночь на среду, 7 мая. В то же время Министерство обороны страны-агрессора РФ не докладывает о количестве «сбитых» БПЛА, пишет New Voice.

Российский Z-канал в Telegram «Воевода Вещает» сообщает, что за вечер 6 мая и ночь 7 мая Россию атаковали 447 дальнобойных дронов и ракет.

«Военкоры» заявляют, что это самая массовая атака с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину.

Telegram-канал также предположил, что массовые атаки «будут продолжаться все выходные».

Минобороны страны-агрессора всегда отчитывается о количестве «сбитых» беспилотников по областям. Однако по состоянию на 14:30 Минобороны РФ ничего не сообщало об атаке.

В ночь на 7 мая российские Telegram-каналы сообщали о группах беспилотников, направлявшихся в сторону Москвы через Рязанскую, Тульскую и Орловскую области. Жители подмосковных Егорьевска и Коломны заявляли о звуках БПЛА и взрывах.

Утром авиакомпании в России начали массированно отменять и объединять рейсы на фоне сбоев из-за атаки дронов.

Руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Украины Андрей Коваленко заявил, что в России был атакован ряд важных предприятий военно-промышленного комплекса.

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