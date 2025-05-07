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Financial Times: Брюссель расширяет фронт против Москвы

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  • 7.05.2025, 15:39
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Financial Times: Брюссель расширяет фронт против Москвы

Под прицелом компании из Вьетнама, Турции и Сербии.

Европейский союз готовит 17-й пакет санкций против России, и на этот раз его цель — не только Москва, но и те, кто помогает ей обходить ограничения. Под прицелом — более 20 компаний из третьих стран, включая Вьетнам, Турцию, Сербию, а также 149 танкеров так называемого «теневого флота» Кремля, пишет Financial Times (перевод — сайт Charter97.org).

Как сообщили источники Financial Times, меры затронут около 60 физических и юридических лиц из России и Китая. Это первый случай, когда ЕС намерен напрямую ввести санкции против вьетнамских компаний за помощь Москве. Брюссель также усиливает давление на Сербию, которая все еще отказываться присоединяться к антироссийским мерам.

Кроме того, пакет расширяет список запрещенных к экспорту в Россию товаров двойного назначения — от химикатов до запчастей для станков. Исключение предложено только для проекта «Сахалин», важного для энергетической безопасности Японии — до июня 2026 года.

Санкции также станут своеобразным «тестом на лояльность» для премьера Венгрии Виктора Орбана, который угрожает наложить вето. Брюссель обеспокоен: вдохновленный риторикой президента США Дональда Трампа о мире и восстановлении экономических связей с Россией, Орбан может сорвать голосование в июле.

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