Украинские спецслужбы устроили диверсии против ВС РФ в Сирии 3 7.05.2025, 15:55

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Расстреляли самолет и вывели из строя оборудование.

Российские военные в Сирии становятся жертвами диверсий, из-за чего РФ обратилась к Сирии с просьбой принять немедленные меры, чтобы это прекратить.

Об этом пишет издание Defense Express со ссылкой на собственные источники.

Так, в Сирии, несмотря на смену власти после свержения президента Башара Асада, Россия продолжает держать там контингент и не собирается оставлять авиабазу Хмеймим. Впрочем, россиянам там неспокойно, поскольку время от времени против них неизвестные устраивают диверсии — портят военное имущество и убивают российских солдат.

Как пишет Defense Express, РФ обратилась к новой сирийской власти, в частности, к Абу Мухаммаду аль-Джолани, принять немедленные меры из-за диверсионных атак украинских спецслужб на авиабазу Хмеймим. Такие призывы поступили к властям Сирии в конце апреля, когда на авиабазу в Хмеймим был совершен ряд атак.

Благодаря успешным действиям украинских спецназовцев был выведен из строя узел радиосвязи и подстанция электропитания базы, а 28 апреля из имеющегося стрелкового вооружения был обстрелян российский транспортный самолет Ил-76. В результате чего подтверждена ликвидация двух военнослужащих РФ, их документы впоследствии появились в сети.

Чтобы защитить свое имущество в Сирии РФ пообещала Дамаску гуманитарную продовольственную помощь в размере 5 млн долларов через Всемирную продовольственную программу ООН.

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