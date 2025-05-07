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ВСУ впервые уничтожили северокорейскую РСЗО KN-09

  • 7.05.2025, 22:08
ВСУ впервые уничтожили северокорейскую РСЗО KN-09

Реактивную установку поразили ударом из HIMARS.

Украинские ракетчики и спецназ впервые уничтожили северокорейскую реактивную установку KN-09. Об этом сообщил 4-й полк ССО Рейнджер и выложил соответствующее видео на своем YouTube-канале.

Цель обнаружили операторы дрона в Курской области. Они и скорректировали огонь ракетчиков по вражеской системе.

Установка HIMARS поразила северокорейскую РСЗО одним выстрелом.

Снаряд GMLRS попал в нескольких метрах от вражеской установки, которая от осколков загорелась.

Исследователь открытых данных Скрипка считает, что технику уничтожили неподалеку населенного пункта Первомайский.

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