В последние сутки ситуация изменилась2
- Денис Казанский
- 8.05.2025, 7:51
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На четвертом году войны Украина нашла болевую точку РФ
На четвертом году войны Украина вдруг нашла по-настоящему слабое место РФ. Это авиасообщение.
В результате массированных дроновых атак в европейской части России были парализованы авиарейсы. В аэропортах коллапс. Самолеты отменяются или задерживаются на 8-10 часов. Тысячи пассажиров скопились в аэропортах и не могут вылететь.
Чтобы достичь такого эффекта, даже не нужно куда-то попадать. Дрон может просто летать и нарезать круги, и этого уже достаточно, чтобы остановить работу аэропортов.
Украине в этом плане терять нечего – у нас с 2022 года аэропорты и так закрыты. Но в России авиасообщение до сих пор сохранялось везде, кроме приграничных регионов. И вот в последние сутки ситуация изменилась. Россияне почувствовали то, что чувствовали украинцы в 2022 году. Авиасообщение нарушено. И самое главное — в Москве, которая является ключевым хабом.
На четвертом году войны Украина нашла болевую точку РФ
Российские блогеры уже бьют тревогу. Они пишут, что развал авиасообщения в такой большой стране, как Россия, может привести к дезинтеграции и феодализации. Внутреннее авиасообщение в России из-за больших расстояний очень развито. В некоторые регионы добираться из Москвы поездом или авто нужно по 3-4 дня, поэтому самолет – единственный вариант быстрой дороги. И если его не будет, связь отдаленных регионов с Москвой фактически просто прекратится.
Не знаю, почему Украина не делала этого раньше и не использовала этот козырь. Но теперь можно констатировать, что найдена очень неприятная для РФ болевая точка.
Денис Казанский, «Фейсбук»