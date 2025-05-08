ISW: В Курской области ВСУ ведут бои за Теткино

ISW: В Курской области ВСУ ведут бои за Теткино1
- 8.05.2025, 8:41
- 3,878
Украинцы вошли в еще один населенный пункт.
Силы обороны Украины недавно перешли украинско-российскую границу и продвинулись в поселке Теткино Курской области, сообщает Институт изучения войны (ISW) в сводке 7 мая.
Геолокационные кадры свидетельствуют о том, что российские войска наносили авиаудары по зданию в южной части Теткино. Это указывает на то, что украинские военные взяли под контроль позиции в поселке, говорится в сообщении.
Российские Z-блогеры утверждают, что Силы обороны контролируют до двух улиц в южной части населенного пункта и сохраняют позиции. Другие военкоры заявляют, что оккупанты якобы вытеснили ВСУ, однако ISW не подтверждает эту информацию.
Также некоторые оккупанты утверждают, что Силы обороны могли войти в населенный пункт Новый Путь. ISW пишет, что не фиксирует геолокационных кадров, указывающих на продвижение украинских военных в этом селе.
Украинские военные не подтверждали информацию о наступлении в районе Теткино Курской области.