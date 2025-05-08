закрыть
8 мая 2025, четверг, 10:19
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

ISW: В Курской области ВСУ ведут бои за Теткино

1
  • 8.05.2025, 8:41
  • 3,878
ISW: В Курской области ВСУ ведут бои за Теткино

Украинцы вошли в еще один населенный пункт.

Силы обороны Украины недавно перешли украинско-российскую границу и продвинулись в поселке Теткино Курской области, сообщает Институт изучения войны (ISW) в сводке 7 мая.

Геолокационные кадры свидетельствуют о том, что российские войска наносили авиаудары по зданию в южной части Теткино. Это указывает на то, что украинские военные взяли под контроль позиции в поселке, говорится в сообщении.

Российские Z-блогеры утверждают, что Силы обороны контролируют до двух улиц в южной части населенного пункта и сохраняют позиции. Другие военкоры заявляют, что оккупанты якобы вытеснили ВСУ, однако ISW не подтверждает эту информацию.

Также некоторые оккупанты утверждают, что Силы обороны могли войти в населенный пункт Новый Путь. ISW пишет, что не фиксирует геолокационных кадров, указывающих на продвижение украинских военных в этом селе.

Украинские военные не подтверждали информацию о наступлении в районе Теткино Курской области.

Написать комментарий 1

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Ситуация напоминает коллапс
Ситуация напоминает коллапс Борислав Береза
Россия готовится к длительной войне с помощью режима Лукашенко
Россия готовится к длительной войне с помощью режима Лукашенко Максим Плешко
Первый звоночек
Первый звоночек Леонид Невзлин
В Кремле растерялись
В Кремле растерялись Владислав Иноземцев