ISW: В Курской области ВСУ ведут бои за Теткино 1 8.05.2025, 8:41

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Украинцы вошли в еще один населенный пункт.

Силы обороны Украины недавно перешли украинско-российскую границу и продвинулись в поселке Теткино Курской области, сообщает Институт изучения войны (ISW) в сводке 7 мая.

Геолокационные кадры свидетельствуют о том, что российские войска наносили авиаудары по зданию в южной части Теткино. Это указывает на то, что украинские военные взяли под контроль позиции в поселке, говорится в сообщении.

Российские Z-блогеры утверждают, что Силы обороны контролируют до двух улиц в южной части населенного пункта и сохраняют позиции. Другие военкоры заявляют, что оккупанты якобы вытеснили ВСУ, однако ISW не подтверждает эту информацию.

Также некоторые оккупанты утверждают, что Силы обороны могли войти в населенный пункт Новый Путь. ISW пишет, что не фиксирует геолокационных кадров, указывающих на продвижение украинских военных в этом селе.

Украинские военные не подтверждали информацию о наступлении в районе Теткино Курской области.

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