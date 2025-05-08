В Варшавском университете мужчина с топором напал на людей

В Варшавском университете мужчина с топором напал на людей3
- 8.05.2025, 9:30
- 5,348
Он отрубил голову вахтерше.
На территории Варшавского университета мужчина с топором напал на людей и убил сотрудницу, сообщает PAP. Он задержан, по данным СМИ, на месте преступления найдена отрубленная голова убитой женщины.
Инцидент произошел около 18.40 7 мая в центре польской столицы. Полиция сообщила, что мужчина ворвался на территорию кампуса Варшавского университета и напал на людей с топором.
Один человек погиб, второго с тяжелыми травмами доставили в больницу.
Как пишет RMF 24, жертвой нападения стала 60-летняя вахтерша одного из корпусов университета. По данным Polsat и Польского радио, на территории кампуса была найдена ее отрубленная голова. Пострадавший — охранник университета, который попытался вмешаться.
Нападавший задержан, это 22-летний гражданин Польши. Его мотивы пока неизвестны.