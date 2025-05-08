В Варшавском университете мужчина с топором напал на людей 3 8.05.2025, 9:30

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Он отрубил голову вахтерше.

На территории Варшавского университета мужчина с топором напал на людей и убил сотрудницу, сообщает PAP. Он задержан, по данным СМИ, на месте преступления найдена отрубленная голова убитой женщины.

Инцидент произошел около 18.40 7 мая в центре польской столицы. Полиция сообщила, что мужчина ворвался на территорию кампуса Варшавского университета и напал на людей с топором.

Один человек погиб, второго с тяжелыми травмами доставили в больницу.

Как пишет RMF 24, жертвой нападения стала 60-летняя вахтерша одного из корпусов университета. По данным Polsat и Польского радио, на территории кампуса была найдена ее отрубленная голова. Пострадавший — охранник университета, который попытался вмешаться.

Нападавший задержан, это 22-летний гражданин Польши. Его мотивы пока неизвестны.

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