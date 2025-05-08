Партизаны лишили связи военные объекты в Московской области 1 8.05.2025, 9:45

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Это повлекло дезорганизацию в управлении в войсках РФ.

Участники партизанского движения «АТЕШ» сообщили об успешном проведении диверсии в населенном пункте Могильцы Московской области, в результате которой выведена из строя трансформаторная подстанция. По их данным, подстанция обеспечивала электроснабжение и телекоммуникационную связь ряда военных объектов в регионе, сообщает «Зеркало Недели».

Отмечается, что повреждение подстанции привело к перебоям в работе связи сразу на нескольких объектах Минобороны РФ, в частности в 629-м зенитном ракетном полку (в/ч 51857), 21-й отдельной бригаде оперативного назначения (в/ч 3641), а также в военном городке, где дислоцируются части с номерами 20007, 03523 и 51084.

Также сообщается о проблемах в работе 483-го военного следственного отдела Следственного комитета России и на распределительном складе компании «СберЛогистика», которая, по информации подпольщиков, выполняет контракты для Минобороны РФ.

В «АТЕШ» утверждают, что вывод из строя инфраструктуры вызвал дезорганизацию в работе военных подразделений, усложнил их управление и нарушил координацию.

«Это напоминание: «АТЕШ» рядом. Мы видим все ‒ и бьем точно», ‒ подытожили представители движения.

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