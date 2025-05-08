The National Interest: Украинские спецслужбы переносят войну вглубь России

The National Interest: Украинские спецслужбы переносят войну вглубь России7
- 8.05.2025, 10:57
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Психологический эффект заметен уже даже в Кремле.
В России участились убийства высокопоставленных военных. Украинские спецслужбы проводят все более дерзкие операции на территории РФ, демонстрируя, что Кремль — больше не неприкосновенен, пишет независимый журналист и младший научный сотрудник британского аналитического центра Henry Jackson Society Дэвид Кириченко для издания The National Interest (перевод — сайт Charter97.org).
25 апреля в Москве в результате взрыва погиб генерал Ярослав Москалик — заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба, близкий к Путину. На следующий день, в Брянске, убит разработчик систем РЭБ «Красуха» Евгений Рытников. А вскоре — вторая громкая ликвидация в Москве: генерал Игорь Кириллов, обвиненный СБУ в применении химоружия, был убит после предъявления заочного обвинения.
Операции координирует пятое управление Службы безопасности Украины (СБУ). Ее представители заявили: «Такой конец ждет всех, кто убивает украинцев». Психологический эффект очевиден — российская элита ощущает угрозу даже в столице. Спецслужбы тщательно проверяют еду Путина, охрана лично обыскивает караул.
С 2015 года Украина проводит точечные ликвидации врагов. Среди целей — боевики, генералы, судьи и тюремщики, замешанные в репрессиях и пытках. Кирилл Буданов, глава Государственного управления разведки Украины (ГУР), прямо говорит: «Мы действуем как Моссад — уже есть результаты».
США выражают беспокойство — особенно после убийства Дарьи Дугиной в 2022 году. Но Украина продолжает действовать: война за выживание диктует свои методы. Тем временем в Москве растет страх: удары приходят не с фронта, а с тыла.
Путин сталкивается с новой реальностью: враг уже внутри страны. А Украина показывает, что у нее еще много козырей.