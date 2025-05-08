Лукашенко принялся оправдываться за картофельный дефицит 10 8.05.2025, 12:25

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Диктатор признался, что корнеплоды идут в Россию.

Лукашенко прокомментировал ситуацию с картофелем в Беларуси. Его слова передает БелТА.

«Если переживаете за картофель – месяц выдержим. Но без картофеля не будем», — сказал диктатора.

Лукашенко заявил, что «белорусы хотят покупать продукцию по низким ценам, а крестьяне же заинтересованы продать свой товар подороже».

Картофель, по словам правителя, уходит в Россию, где цены в несколько раз выше.

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