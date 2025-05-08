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В Беларуси запустили ночные тарифы на зарядку электромобилей

  • 8.05.2025, 18:20
В Беларуси запустили ночные тарифы на зарядку электромобилей

Названы цены.

В Беларуси запустили ночные тарифы на зарядку электромобилей, передает «Точка».

Они будут доступны с 22:00 до 09:00.

Если днем стоимость зарядки постоянным током (DC) составляет 61 копейку за 1 кВт⋅ч, то в ночное время – от 45 до 50 копеек.

Пока ночные тарифы действуют не везде. В Минске они доступны на станциях BatteryFly в ТРЦ «АренаСити» и хабе в ТРЦ Palazzo.

«Прокачались» и зарядки и на заправках United Company на Дзержинского, 132, ул. Тимирязева, 3, и Победителей, 102.

Что в регионах?

В Гродно заряжаться дешевле в ночное время можно в ТРК «Тринити». То же самое касается станций в Могилеве, Бобруйске, Ошмянах и Молодечно.

Также есть станции в Могилеве на Карла Маркса, 23Б (около нового корпуса БСМП). Две из них имеют мощность 60 кВт, одна – 120 кВт. Все они оснащены разъемами GB/T. Они также «дружат» с ночными тарифами.

«Мы продолжаем развивать зарядную инфраструктуру в регионах Беларуси. Открытие станций в Могилеве и запуск ночных тарифов в разных городах – важный шаг, который делает электромобили еще более удобными для белорусов. Кроме того, это позволяет обеспечить равномерную нагрузку на зарядную инфраструктуру», – отметили в BatteryFly.

Заряжаться в ночное время можно с помощью приложения оператора. Кроме того, там можно бронировать удобное время, отслеживать статус зарядки и производить оплату.

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