Мировые лидеры поздравили нового Папу Римского с избранием

Мировые лидеры поздравили нового Папу Римского с избранием4
- 8.05.2025, 21:22
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Роберт Прево стал 267-м Папой.
Мировые лидеры и дипломаты поздравили американского кардинала Роберта Прево (Льва XIV) с избранием на должность 267-го Папы Римского.
«Искренне поздравляю Папу Римского Льва XIV с избранием на престол святого Петра и началом понтификата», – написал президент Украины Владимир Зеленский.
Он отметил, что Украина высоко ценит последовательную позицию Святого Престола по соблюдению международного права, осуждению военной агрессии РФ против Украины и защите прав невиновных гражданских граждан.
«В этот решающий для нашей страны момент надеемся на дальнейшую моральную и духовную поддержку со стороны Ватикана усилий Украины, направленных на восстановление справедливости и достижение продолжительного мира», – добавил Зеленский.
Министр иностранных дел Чехии Ян Липавский заявил, что избрание Прево в день, «когда мы отмечаем 80 лет со дня окончания одной из самых темных войн, является символическим и являет собой надежду для всего мира».
Президент США Дональд Трамп написал: «Это такая честь осознавать, что он первый американский Папа. Какое волнение и какая большая честь для нашей страны. Я с нетерпением жду встречи с Папой Львом XIV. Это будет очень значимый момент».
К поздравлениям также присоединилась президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен: «Желаем, чтобы его понтификат руководствовался мудростью и силой, поскольку он возглавляет католическое сообщество и вдохновляет мир своей приверженностью миру и диалогу».
Президент Франции Эммануэль Макрон: «Исторический момент для Католической Церкви и миллионов ее верных. Обращаюсь с братским посланием к Папе Льву XIV и ко всем католикам во Франции и во всем мире. В этот 8 мая пусть этот новый понтификат будет носителем мира и надежды».