Итальянский инженер предложил приподнять Венецию на 30 сантиметров 9.05.2025, 12:49

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План предусматривает бурение примерно десятка специальных скважин.

Венеция медленно, но уверенно уходит под воду: за последнее столетие город опустился почти на 25 сантиметров, а уровень моря в регионе поднялся еще на 30.

Инженер Энтер Театини предложил нестандартное решение — поднять город, закачивая соленую воду глубоко под землю. Это дало бы Венеции «два или три десятилетия передышки», пишет Bild.

Суть идеи — использовать технологию, аналогичную той, что применяется на севере Италии для хранения газа. Летом, когда подземные хранилища заполняются, земля немного приподнимается, а зимой, при отборе газа, опускается.

«Наша задача — не извлекать воду, а наоборот, закачивать ее обратно», — объясняет Театини.

План предусматривает бурение примерно десятка специальных скважин по периметру длиной 10 километров вокруг Венеции. Благодаря этому уровень земли должен постепенно повышаться. Главное — не допустить прорыва воды на поверхность, в этом поможет толстый глинистый слой под лагуной.

Чтобы не вызвать подземных толчков, подъем Венеции ограничат 20—30 сантиметрами. По задумке инженера, город как бы будет «плавать» на мягкой подушке из воды, в то время как земля вокруг останется стабильной.

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