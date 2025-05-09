Десантники ВСУ уничтожили штурмовую колонну оккупантов на Донетчине
- 9.05.2025, 16:16
- 1,698
Оккупанты пытались атаковать на мотоциклах.
Военнослужащие 46-й отдельной аэромобильной Подольской бригады Десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины уничтожили штурмовую колонну российских оккупантов на мотоциклах на Покровском направлении.
Об этом сообщила служба по связям с общественностью в своем Телеграм-канале, опубликовав соответствующее видео, смонтированное из кадров, снятых дронами-камикадзе и беспилотными летательными аппаратами.
В комментарии указано, что на дороге у лесополосы были ликвидированы все двадцать интервентов и их четырнадцать мотоциклов.