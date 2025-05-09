Справятся с любой задачей: названы 10 лучших универсалов с пробегом 9.05.2025, 17:23

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Эти модели превосходят всех своих конкурентов.

Кроссоверы остаются одними из самых популярных типов легковых автомобилей в мире. Тем не менее в Европе сохраняется большой спрос на универсалы, пишет The Sun.

Универсалы предлагают практичные интерьеры и очень вместительные багажники. Эти модели компактнее кроссоверов, но способны справиться с многими повседневными задачами.

Эксперты из Autocar назвали десять лучших универсалов с пробегом. По их словам, эти модели превосходят всех своих конкурентов.

1 Skoda Superb Combi

2 Volkswagen ID.7 Tourer

3 BMW 3 Series Touring

4 Toyota Corolla Touring Sports

5 Volvo V90

6 Dacia Jogger

7 Mercedes-Benz E-Class T-Modell

8 BMW 5 Series Touring

9 Ford Focus Estate

10 Citroen C5 X

Лидером этого рейтинга стал Skoda Superb Combi. По словам экспертов, это превосходный универсал, который подойдет многим водителям.

Главными плюсами Skoda Superb Combi назвали большой выбор силовых установок, просторный интерьер и низкий расход топлива, особенно у гибридных версий модели. Эксперты добавили, что у этого универсала не самая комфортная подвеска, а коробка передач может работать нестабильно.

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