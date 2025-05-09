Справятся с любой задачей: названы 10 лучших универсалов с пробегом
- 9.05.2025, 17:23
Эти модели превосходят всех своих конкурентов.
Кроссоверы остаются одними из самых популярных типов легковых автомобилей в мире. Тем не менее в Европе сохраняется большой спрос на универсалы, пишет The Sun.
Универсалы предлагают практичные интерьеры и очень вместительные багажники. Эти модели компактнее кроссоверов, но способны справиться с многими повседневными задачами.
Эксперты из Autocar назвали десять лучших универсалов с пробегом. По их словам, эти модели превосходят всех своих конкурентов.
1 Skoda Superb Combi
2 Volkswagen ID.7 Tourer
3 BMW 3 Series Touring
4 Toyota Corolla Touring Sports
5 Volvo V90
6 Dacia Jogger
7 Mercedes-Benz E-Class T-Modell
8 BMW 5 Series Touring
9 Ford Focus Estate
10 Citroen C5 X
Лидером этого рейтинга стал Skoda Superb Combi. По словам экспертов, это превосходный универсал, который подойдет многим водителям.
Главными плюсами Skoda Superb Combi назвали большой выбор силовых установок, просторный интерьер и низкий расход топлива, особенно у гибридных версий модели. Эксперты добавили, что у этого универсала не самая комфортная подвеска, а коробка передач может работать нестабильно.