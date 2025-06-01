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В РФ мост обвалился на пассажирский поезд

  • 1.06.2025, 8:02
  • 10,026
В РФ мост обвалился на пассажирский поезд

Минимум семь погибших.

В Брянской области РФ произошел обвал моста на пассажирский поезд, в результате чего погибли по меньшей мере семь человек, еще более трех десятков получили травмы.

Об этом сообщают Министерство чрезвычайных ситуаций РФ и губернатор региона Александр Богомаз.

По данным чрезвычайных служб, сначала сообщалось о трех погибших и 28 госпитализированных. Впоследствии губернатор уточнил, что количество погибших возросло до семи человек. Среди пострадавших — двое детей. Все раненые доставлены в медицинские учреждения. На месте продолжаются аварийно-спасательные работы.

Российские медиа информируют, что среди погибших — машинист поезда, тяжелые травмы получил ребенок грудного возраста. К ликвидации последствий аварии привлечено 11 бригад скорой помощи, в том числе детский реанимобиль.

Как сообщил губернатор, авария произошла в районе одного из участков федеральной автодороги А240, где мост обвалился на пассажирский поезд.

В результате аварии сошел с рельсов локомотив и несколько вагонов пассажирского состава, следовавшего из Климова в Москву.

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