Украинские дроны, атаковавшие российские бомбардировщики, вылетали из фуры 13 1.06.2025, 14:50

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Разгром российской стратегической авиации.

Дроны, атаковавшие аэродром "Оленья" под Мурманском, не прилетели из Украины. Они стартовали из кузова фуры, которая привезла их в этот район. Об этом сообщают очевидцы в соцсетях, пишет unian.net.

«Фура в Оленегорске стоит на заправке. Приехал водитель - он бегаает, мечется. У него из-под тента, из грузовика дроны вылетают и летят в сторону Высокого (поселок при аэродроме - прим). Там ГАИшники его сейчас повязали. Он говорит: «Мне сказали точку - сюда приехать. Меня встретят». Он приехал - и дроны вылетают один за одним», - говорит закадровый голос на одном из видео, снятых очевидцами.

Это же подтверждают и другие очевидцы на своих видео. Российские СМИ также подтверждают задержание водителя фуры, который вроде бы не знал, что везет дроны.

Напомним, Служба безопасности Украины проводит масштабную спецоперацию по уничтожению вражеской бомбардировочной авиации в тылу РФ. Дроны СБУ уже поразили более 40 самолетов, каждую ночь атакующих украинские города.

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