Западные санкции в сфере чипов бьют по армии России 1 1.06.2025, 16:28

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Российская армия сильно зависит от полупроводниковых чипов Intel, AMD и Nvidia.

Вооруженные силы РФ в значительной мере зависят от западных полупроводниковых технологий и поэтому сильно страдают от санкций США и Евросоюза. Об этом сообщил в воскресенье, 1 июня, немецкий еженедельник Bild am Sonntag со ссылкой на внутренние документы российской компании «Научно-производственное объединение вычислительных систем» (НПО ВС), которая разрабатывает программное обеспечение и производит оборудование, в частности, для армии РФ, передает DW.

Как отмечает Bild am Sonntag, российская армия встревожена своей зависимостью от западных чипов, произведенных такими компаниями, как Intel, AMD и Nvidia. «Российские чипы уступают конкурентам в производительности и энергоэффективности, они также значительно дороже», - говорится во внутреннем письме одного из сотрудников НПО ВС. По его словам, РФ отстает от конкурентов как минимум на десять лет.

Из-за санкций США и Евросоюза Россия не может закупать полупроводниковое оборудование напрямую и вынуждена приобретать его обходными путями. Компания «Вычислительные системы» использует для этого разветвленную систему посредников, отмечает немецкий еженедельник.

Внутренние документы предприятия свидетельствуют также о том, что Россия пытается ослабить свою зависимость от американских чипов. В качестве альтернативы рассматриваются, в частности, производители из Китая. Однако руководство НПО ВС отказывается и от этого варианта закупок, поскольку в таком случае, как говорится в одном из отчетов, «поставщик из одной потенциально враждебной страны (США) будет заменен на поставщика из другой потенциально враждебной страны (КНР)».

Массив данных, проанализированных Bild am Sonntag, состоит из 1,1 млн документов, в том числе электронных писем, контрактов и презентаций, на некоторых из них стоит гриф «совершенно секретно».

В сентябре прошлого года советник Офиса президента Украины Владислав Власюк заявил, что 60 процентов всех иностранных комплектующих для российских вооружений поступает через Китай. По словам Власюка, важные комплектующие, используемые в разведывательной технике, дронах и ракетах, также отправляются из США, Японии, Нидерландов, Швейцарии и других западных стран.

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