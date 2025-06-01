Анонсированы первые Олимпийские игры среди гуманоидов

Анонсированы первые Олимпийские игры среди гуманоидов2
- 1.06.2025, 16:36
Организаторы пообещали яркую и впечатляющую программу.
Роботы окончательно вошли в повседневную жизнь людей. Для помощников все чаще стали устраивать и спортивные состязания.
И вот, после проведения в Китае боксерского турнира и забегов для гуманоидов, объявлены полноценные Олимпийские игры.
Человекоподобные роботы будут состязаться в спортивных дисциплинах, демонстрируя скорость, ловкость и искусственный интеллект, пишет издание Interesting Engineering.
Соревнования пройдут с 29 августа по 2 сентября в греческой Олимпии.
Организаторы обещают зрелищные состязания в спринте, прыжках и метании копья.
Помимо спортивной программы, гостей ждут лекции от ведущих экспертов в области робототехники и ИИ, а также интерактивные мастер-классы, где можно будет пообщаться с роботами и даже попробовать собрать своего.
Отмечается, что это не просто демонстрация технологий, а диалог между древними традициями и будущим, где роботы становятся частью нашей культуры.
Проведут соревнования технологические компании Acumino и Endeavor Greece.
По их мнению, Олимпиада для роботов станет местом, где можно пообщаться с исследователями, строителями, мечтателями и первопроходцами отрасли и «переосмыслить то, что возможно».
И, конечно, здесь можно будет увидеть самых продвинутых гуманоидных роботов со всего мира.