Анонсированы первые Олимпийские игры среди гуманоидов 2 1.06.2025, 16:36

Организаторы пообещали яркую и впечатляющую программу.

Роботы окончательно вошли в повседневную жизнь людей. Для помощников все чаще стали устраивать и спортивные состязания.

И вот, после проведения в Китае боксерского турнира и забегов для гуманоидов, объявлены полноценные Олимпийские игры.

Человекоподобные роботы будут состязаться в спортивных дисциплинах, демонстрируя скорость, ловкость и искусственный интеллект, пишет издание Interesting Engineering.

Соревнования пройдут с 29 августа по 2 сентября в греческой Олимпии.

Организаторы обещают зрелищные состязания в спринте, прыжках и метании копья.

Помимо спортивной программы, гостей ждут лекции от ведущих экспертов в области робототехники и ИИ, а также интерактивные мастер-классы, где можно будет пообщаться с роботами и даже попробовать собрать своего.

Отмечается, что это не просто демонстрация технологий, а диалог между древними традициями и будущим, где роботы становятся частью нашей культуры.

Проведут соревнования технологические компании Acumino и Endeavor Greece.

По их мнению, Олимпиада для роботов станет местом, где можно пообщаться с исследователями, строителями, мечтателями и первопроходцами отрасли и «переосмыслить то, что возможно».

И, конечно, здесь можно будет увидеть самых продвинутых гуманоидных роботов со всего мира.

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