Ученые предупредили о сильнейших магнитных бурях 1.06.2025, 19:06

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Солнечная плазма достигла Земли быстрее прогнозов.

К Земле подошло облако плазмы, выброшенное Солнцем 31 мая. Об этом сообщил РИА Новости руководитель Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН Сергей Богачев. По его словам, ситуация может вызвать магнитные бури максимального пятого уровня.

Резкое изменение параметров межпланетной среды зафиксировали утром 1 июня в 8:30 по минскоум времени. Космические приборы отмечают высокую плотность, температуру и скорость солнечного ветра — местами свыше 1000 км/с.

Температура плазмы превышает 2 млн градусов при норме около 100 тысяч. Такие значения либо фиксируются впервые, либо близки к рекордным. Специалист отметил, что если это облако — основной выброс, то оно достигло Земли менее чем за 30 часов, что почти на сутки быстрее расчетов.

В то же время, по словам Богачева, возможно, что дошла лишь небольшая часть выброшенной плазмы с аномально высокой скоростью. В этом случае основной объем может подойти позже и будет менее активным. Однако если пришла основная масса, бури максимального уровня начнутся в ближайшее время.

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