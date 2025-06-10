Россия ударила по роддому в Одессе
- 10.06.2025, 8:39
Здание атаковали дроны.
В ночь на 10 июня российские захватчики атаковали Одессу при помощи дронов. Один из ударов пришелся на родильный дом, повреждена гражданская инфраструктура.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление мэра Одессы Геннадия Труханова и начальника Одесской областной военной администрации Олега Кипера.
По его словам, в результате ночной атаки ударными беспилотниками повреждена административная часть роддома.
«К счастью, нет жертв и пострадавших. Но сам факт, что под ударом оказалось заведение, где рождается жизнь, поражает своей жестокостью», - сказал Труханов.
Со своей стороны Кипер рассказал, что враг массированно атаковал Одессу ударными беспилотниками. Есть повреждения гражданской инфраструктуры, вспыхнули пожары.
«В частности, россияне попали в роддом, станцию экстренной медицинской помощи и жилые дома. Относительно роддома: без пострадавших, пациенты и персонал успели эвакуироваться. Относительно других локаций информация уточняется», - рассказал Кипер.