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Россия ударила по роддому в Одессе

  • 10.06.2025, 8:39
Россия ударила по роддому в Одессе

Здание атаковали дроны.

В ночь на 10 июня российские захватчики атаковали Одессу при помощи дронов. Один из ударов пришелся на родильный дом, повреждена гражданская инфраструктура.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление мэра Одессы Геннадия Труханова и начальника Одесской областной военной администрации Олега Кипера.

По его словам, в результате ночной атаки ударными беспилотниками повреждена административная часть роддома.

«К счастью, нет жертв и пострадавших. Но сам факт, что под ударом оказалось заведение, где рождается жизнь, поражает своей жестокостью», - сказал Труханов.

Со своей стороны Кипер рассказал, что враг массированно атаковал Одессу ударными беспилотниками. Есть повреждения гражданской инфраструктуры, вспыхнули пожары.

«В частности, россияне попали в роддом, станцию экстренной медицинской помощи и жилые дома. Относительно роддома: без пострадавших, пациенты и персонал успели эвакуироваться. Относительно других локаций информация уточняется», - рассказал Кипер.

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