Мощный электрокроссовер Cadillac бросает вызов Tesla Model Y 10.06.2025, 9:52

Электромобиль получил спортивную V-версию мощностью более 500 сил.

Электромобиль Cadillac Optiq получил спортивную V-версию мощностью более 500 сил. Кроссовер станет конкурентом Tesla Model Y Performance.

Подробности авто раскрыли на сайте концерна General Motors.

Новый Cadillac Optiq в заряженной версии получил двухмоторную установку на 526 л.с. и 880 Н∙м. Электрокроссовер массой 2470 кг разгоняется до сотни за 3,5 с.

Полный привод дополнили функцией векторизации тяги. Кроме того, установили адаптивные амортизаторы и тормоза Brembo диаметром 390 мм спереди.

Аккумуляторная батарея Cadillac Optiq-V емкостью 85 кВт∙ч обеспечивает запас хода 443 км. Быстрая зарядка добавляет 113 км за 10 минут.

Отличить спортивный вариант от стандартного Cadillac Optiq 2025 можно по более выразительной передней части, обвесу, диффузору и 21-дюймовым дискам.

Салон отделали кожей и карбоном, а также установили спортивный руль. В 33-дюймовом дисплее изменили графику.

Цена Cadillac Optiq-V составляет 68 795 долларов, а комплектация включает панорамную крышу, проекцию на лобовое стекло, двухзонный климат-контроль, электропакет, акустику AKG с 19 динамиками, систему полуавтономного движения Super Cruise, подогрев и вентиляцию сидений.

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