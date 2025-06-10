закрыть
10 июня 2025, вторник, 10:21
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Мощный электрокроссовер Cadillac бросает вызов Tesla Model Y

  • 10.06.2025, 9:52
Мощный электрокроссовер Cadillac бросает вызов Tesla Model Y

Электромобиль получил спортивную V-версию мощностью более 500 сил.

Электромобиль Cadillac Optiq получил спортивную V-версию мощностью более 500 сил. Кроссовер станет конкурентом Tesla Model Y Performance.

Подробности авто раскрыли на сайте концерна General Motors.

Новый Cadillac Optiq в заряженной версии получил двухмоторную установку на 526 л.с. и 880 Н∙м. Электрокроссовер массой 2470 кг разгоняется до сотни за 3,5 с.

Полный привод дополнили функцией векторизации тяги. Кроме того, установили адаптивные амортизаторы и тормоза Brembo диаметром 390 мм спереди.

Аккумуляторная батарея Cadillac Optiq-V емкостью 85 кВт∙ч обеспечивает запас хода 443 км. Быстрая зарядка добавляет 113 км за 10 минут.

Отличить спортивный вариант от стандартного Cadillac Optiq 2025 можно по более выразительной передней части, обвесу, диффузору и 21-дюймовым дискам.

Салон отделали кожей и карбоном, а также установили спортивный руль. В 33-дюймовом дисплее изменили графику.

Цена Cadillac Optiq-V составляет 68 795 долларов, а комплектация включает панорамную крышу, проекцию на лобовое стекло, двухзонный климат-контроль, электропакет, акустику AKG с 19 динамиками, систему полуавтономного движения Super Cruise, подогрев и вентиляцию сидений.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Согласна с утверждением Тихановской, что она предала белорусов
Согласна с утверждением Тихановской, что она предала белорусов Наталья Радина
Не любят Рыгорыча даже за деньги
Не любят Рыгорыча даже за деньги Ирина Халип
Империя с задержкой психического развития
Империя с задержкой психического развития Игорь Эйдман
Это будет концом России
Это будет концом России Виктор Андрусив