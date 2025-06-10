Мощный электрокроссовер Cadillac бросает вызов Tesla Model Y
- 10.06.2025, 9:52
Электромобиль получил спортивную V-версию мощностью более 500 сил.
Электромобиль Cadillac Optiq получил спортивную V-версию мощностью более 500 сил. Кроссовер станет конкурентом Tesla Model Y Performance.
Подробности авто раскрыли на сайте концерна General Motors.
Новый Cadillac Optiq в заряженной версии получил двухмоторную установку на 526 л.с. и 880 Н∙м. Электрокроссовер массой 2470 кг разгоняется до сотни за 3,5 с.
Полный привод дополнили функцией векторизации тяги. Кроме того, установили адаптивные амортизаторы и тормоза Brembo диаметром 390 мм спереди.
Аккумуляторная батарея Cadillac Optiq-V емкостью 85 кВт∙ч обеспечивает запас хода 443 км. Быстрая зарядка добавляет 113 км за 10 минут.
Отличить спортивный вариант от стандартного Cadillac Optiq 2025 можно по более выразительной передней части, обвесу, диффузору и 21-дюймовым дискам.
Салон отделали кожей и карбоном, а также установили спортивный руль. В 33-дюймовом дисплее изменили графику.
Цена Cadillac Optiq-V составляет 68 795 долларов, а комплектация включает панорамную крышу, проекцию на лобовое стекло, двухзонный климат-контроль, электропакет, акустику AKG с 19 динамиками, систему полуавтономного движения Super Cruise, подогрев и вентиляцию сидений.