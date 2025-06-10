Грету Тунберг депортировали из Израиля 10.06.2025, 11:11

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Активистку посадили на самолет.

Шведскую активистку Грету Тунберг депортировали из Израиля. МИД Израиля утром 10 июня опубликовал в своем аккаунте в соцсети X фото, показывающее Грету Тунберг на борту самолета, вылетающего во Францию. Из Франции активистка должна отправиться в Швецию.

Тунберг вместе с еще 11 пропалестинскими активистами на яхте «Мадлин» пыталась подойти к берегу сектора Газа. Судно задержали израильские военные. МИД Израиля напомнил, что морская зона у побережья Газы закрыта в соответствии с законной морской блокадой, соответствующей международному праву.

Greta Thunberg just departed Israel on a flight to Sweden (via France). pic.twitter.com/kWrI9KVoqX — Israel Foreign Ministry (@IsraelMFA) June 10, 2025

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