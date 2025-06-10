В Беларусь залетел российский дрон 10.06.2025, 11:41

Его судьба неизвестна.

Как минимум один российский БПЛА нарушил воздушное пространство Беларуси в ночь на 10 июня во время массированной атаки на Украину

По данным украинского мониторингового канала «Рында Мониторит», беспилотник залетел на территорию Беларуси со стороны украинского города Любеч (Черниговская область).

Около 4 часов утра БПЛА пересек границу, проходящую по реке Днепр. Дальнейшая его судьба остается неизвестной.

В ту же ночь Россия атаковала Украину с применением 315 дронов, из которых 250 были ударными «Шахедами».

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