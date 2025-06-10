В Беларусь залетел российский дрон
- 10.06.2025, 11:41
Его судьба неизвестна.
Как минимум один российский БПЛА нарушил воздушное пространство Беларуси в ночь на 10 июня во время массированной атаки на Украину
По данным украинского мониторингового канала «Рында Мониторит», беспилотник залетел на территорию Беларуси со стороны украинского города Любеч (Черниговская область).
Около 4 часов утра БПЛА пересек границу, проходящую по реке Днепр. Дальнейшая его судьба остается неизвестной.
В ту же ночь Россия атаковала Украину с применением 315 дронов, из которых 250 были ударными «Шахедами».