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В Беларусь залетел российский дрон

  • 10.06.2025, 11:41
В Беларусь залетел российский дрон

Его судьба неизвестна.

Как минимум один российский БПЛА нарушил воздушное пространство Беларуси в ночь на 10 июня во время массированной атаки на Украину

По данным украинского мониторингового канала «Рында Мониторит», беспилотник залетел на территорию Беларуси со стороны украинского города Любеч (Черниговская область).

Около 4 часов утра БПЛА пересек границу, проходящую по реке Днепр. Дальнейшая его судьба остается неизвестной.

В ту же ночь Россия атаковала Украину с применением 315 дронов, из которых 250 были ударными «Шахедами».

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