Цукерберг собирает секретную команду для разработки «сверхинтеллекта»
- 10.06.2025, 13:27
Meta стремится вернуть лидерство в ИИ-гонке.
Meta, материнская компания Facebook и Instagram, создает новую исследовательскую лабораторию, чтобы сосредоточиться на разработке так называемого «сверхинтеллекта» — гипотетического искусственного интеллекта, превосходящего возможности человеческого мозга. Об этом сообщают источники, близкие к компании, пишет The New Yourk Times (перевод — сайт Charter97.org).
К инициативе привлечен Александр Ванг, 28-летний основатель стартапа Scale AI. Meta ведет переговоры о многомиллиардных инвестициях в его компанию, что может включать переход части команды Scale в Meta. Известно также, что компания предложила семизначные и даже девятизначные компенсации ключевым ИИ-исследователям из OpenAI, Google и других лидеров отрасли.
Создание лаборатории — часть масштабной перестройки ИИ-направления Meta под руководством исполнительного директора Марка Цукерберга. После взрывного успеха ChatGPT в 2022 году, Meta активизировала работу над ИИ, включая запуск моделей Llama и чат-бота Meta AI, уже доступного в Facebook, Instagram, WhatsApp и умных очках Ray-Ban.
Ранее ИИ-направление компании курировал Ян Лекун, лауреат премии Тьюринга и один из пионеров нейросетей. Однако его подход к развитию ИИ отличается от большинства в Кремниевой долине: Лекун уверен, что достичь уровня AGI (универсального интеллекта) можно только при помощи принципиально новых идей.
Meta стремится вернуть лидерство в ИИ-гонке. При этом потенциальная сделка со Scale AI может быть структурирована так, чтобы избежать внимания регулирующих органов, ранее уже оспаривавших сделки компании.
Meta и Scale AI отказались от комментариев.