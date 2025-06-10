Цукерберг собирает секретную команду для разработки «сверхинтеллекта» 10.06.2025, 13:27

Марк Цукерберг

Фото: Bloomberg

Meta стремится вернуть лидерство в ИИ-гонке.

Meta, материнская компания Facebook и Instagram, создает новую исследовательскую лабораторию, чтобы сосредоточиться на разработке так называемого «сверхинтеллекта» — гипотетического искусственного интеллекта, превосходящего возможности человеческого мозга. Об этом сообщают источники, близкие к компании, пишет The New Yourk Times (перевод — сайт Charter97.org).

К инициативе привлечен Александр Ванг, 28-летний основатель стартапа Scale AI. Meta ведет переговоры о многомиллиардных инвестициях в его компанию, что может включать переход части команды Scale в Meta. Известно также, что компания предложила семизначные и даже девятизначные компенсации ключевым ИИ-исследователям из OpenAI, Google и других лидеров отрасли.

Создание лаборатории — часть масштабной перестройки ИИ-направления Meta под руководством исполнительного директора Марка Цукерберга. После взрывного успеха ChatGPT в 2022 году, Meta активизировала работу над ИИ, включая запуск моделей Llama и чат-бота Meta AI, уже доступного в Facebook, Instagram, WhatsApp и умных очках Ray-Ban.

Ранее ИИ-направление компании курировал Ян Лекун, лауреат премии Тьюринга и один из пионеров нейросетей. Однако его подход к развитию ИИ отличается от большинства в Кремниевой долине: Лекун уверен, что достичь уровня AGI (универсального интеллекта) можно только при помощи принципиально новых идей.

Meta стремится вернуть лидерство в ИИ-гонке. При этом потенциальная сделка со Scale AI может быть структурирована так, чтобы избежать внимания регулирующих органов, ранее уже оспаривавших сделки компании.

Meta и Scale AI отказались от комментариев.

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