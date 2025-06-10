Иллюзия интеллекта: что исследование Apple раскрывает о способности ИИ рассуждать 10.06.2025, 15:50

Модели просто следуют знакомым шаблонам, которые рушатся в новых условиях.

Новое исследование Apple всколыхнуло научное сообщество, показав, что даже самые продвинутые модели не обладают настоящими когнитивными способностями. Несмотря на впечатляющую речь и кажущуюся «умность», эти системы лишь имитируют мышление, основываясь на распознавании шаблонов, пишет журнал Forbes (перевод — сайт Charter97.org).

Ученые Apple создали контролируемые задачи разной сложности и обнаружили: при низкой сложности обычные модели работают лучше «усовершенствованных», а при средней — результат от еще хуже. При высокой же сложности обе модели полностью проваливаются. Более того, модели демонстрируют парадоксальное поведение — «усилия» растут до определенного момента, затем резко падают, несмотря на доступные вычислительные мощности. Это указывает на отсутствие подлинного мышления — модели просто следуют знакомым шаблонам, которые рушатся в новых условиях.

Результаты подтверждают предупреждения ведущих исследователей, таких как Лауреат премии Тьюринга Ян Лекун из Meta, что современные ИИ — это лишь сложные паттерн-матчеры, а не думающие сущности.

Параллельно с этим выявляется важный человеческий когнитивный дефект: склонность придавать слишком большое значение уверенности и красноречию, ошибочно принимая их за глубину понимания. Это напоминает эффект Даннинга-Крюгера, когда менее компетентные люди переоценивают свои знания.

Вывод: подлинный интеллект проявляется в признании неопределенности, последовательном и адаптивном мышлении, а не в блестящей речи или уверенных заявлениях. Для ИИ это значит необходимость разработки систем, способных по-настоящему рассуждать, а не имитировать.

В эпоху, когда решения принимаются и людьми, и машинами, важно уметь отличать настоящий интеллект от его иллюзии — и в технологиях, и в людях.

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