Появились спутниковые снимки: ВСУ поразили ключевой завод РФ 10.06.2025, 17:52

Также украинцы успешно ударили по нефтебазе в Энгельсе.

Атака Сил обороны Украины на нефтебазу в Энгельсе в РФ была более эффективной, чем считалось ранее. Об этом свидетельствуют новые спутниковые снимки, которые получил NV.

На снимках от 10 июня можно заметить уничтожение или критическое повреждение по меньшей мере пяти или семи резервуаров с горючим, что вдвое больше, чем считалось ранее.

7 июня NV публиковал спутниковые снимки, которые фиксировали последствия атак на Энгельс. На снимках можно было увидеть масштабный пожар и разрушения, однако из-за большого задымления, растянувшегося на десятки километров, оценить масштабы разрушений было невозможно.

Также спутниковые снимки подтверждают успешную атаку БПЛА на завод ВНИИР-Прогресс в городе Чебоксары на территории Чувашской республики РФ, что в 975 км от государственной границы Украины.

По состоянию на 10 июня из-за невысокого качества кадров сложно оценить масштабы разрушений, однако на крыше одного из корпусов появились следы пожара. С тем качеством кадра, что есть сейчас, пожар трудно заметить сразу, однако изменения становятся очевидными по сравнению со снимками спутников до атаки БПЛА.

Ранее в Генштабе ВСУ сообщали, что Силы обороны в ночь на 9 июня поразили предприятие ВНИИР-Прогресс в Чебоксарах. По предприятию российского военно-промышленного комплекса ударили по меньшей мере два дрона, возник масштабный пожар.

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