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Бизнесмен и экс-кандидат в президенты предложил Маску создать свою партию

  • 10.06.2025, 18:03
Бизнесмен и экс-кандидат в президенты предложил Маску создать свою партию

Сам Маск запускал опрос о необходимости в США третьей национальной партии.

Американский предприниматель и экс-кандидат в президенты от демократов в 2020 году Эндрю Янг предложил миллиардеру Илону Маску (состояние $401 млрд по версии Forbes) вместе создать в США новую партию.

Янг в 2022 году создал центристскую Forward Party (FWD, партия «Вперед»). Свое предложение о сотрудничестве он выдвинул Маску после ссоры последнего с американским президентом-республиканцем Дональдом Трампом. На фоне размолвки глава Tesla и SpaceX выдвинул идею создать новую партию под названием «Америка».

В разговоре с Politico Янг сообщил, что пока не получил ответ от Маска.

«Илон не раз создавал компании мирового уровня буквально с нуля, а сейчас подавляющее большинство американцев жаждут нового подхода. Я готов объяснить Илону или кому угодно: третья партия может добиться успеха очень быстро», — отметил Янг.

Он добавил, что в США сейчас быстрее всего растет политический сегмент независимых избирателей. «Они чувствуют, что ни одна партия их не представляет, а двухпартийная система не дает им того, чего они хотят», — указал Янг.

Янг в 2020-м участвовал в праймериз Демократической партии, но не смог набрать достаточного числа голосов для продолжения участия в гонке. Маск выражал тогда свою поддержку Янгу, впервые выдвинувшемуся на выборную должность. В 2021-м Янг безуспешно баллотировался на пост мэра Нью-Йорка. В том же году он покинул Демократическую партию.

Янг родился в 1975 году в семье иммигрантов с Тайваня в штате Нью-Йорк. Начинал работу в стартапах, затем создал свою образовательную компанию Manhattan GMAT, а потом компанию Venture for America. Она помогает выпускникам колледжей развивать бизнес и создавать рабочие места.

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