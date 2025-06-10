Jaguar выпустит последний автомобиль с двигателем внутреннего сгорания 1 10.06.2025, 18:10

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Как он будет выглядеть.

Jaguar выпустит свой последний автомобиль с двигателем внутреннего сгорания, сообщил Carscoops. Правда, появится он только на австралийском рынке, для которого дополнительно выпустят 60 кроссоверов F-Pace SVR 575 Ultimate Edition.

Предполагается, что после продажи этой партии в конце этого года Jaguar станет исключительно брендом электромобилей.

Jaguar F-Pace SVR 575 Ultimate Edition является заряженной версией популярного, кроссовера. Автомобиль в такой модификации дебютировал в мире в 2024 году. Тогда британский бренд и объявил о том, что это будет последний автомобиль с ДВС в истории компании.

Однако специально для Австралии было принято решение выпустить еще 60 таких машин. От обычного Jaguar F-Pace версия SVR 575 Ultimate Edition отличается увеличенной мощностью и некоторыми внешними особенностями. Так, отдача мотора в ней увеличена до 575 л.с. Внешне такой автомобиль можно отличить благодаря 22-дюймовым дискам и шильдикам Ultimate Edition на крыльях.

SVR 575 Ultimate Edition доступен только в четырех цветах кузова: Sorrento Yellow Gloss (желтый), British Racing Green Gloss (зеленый), Icy White Gloss (белый перламутр) и Ligurian Black Satin (матовый черный).

Что касается мотора, то, помимо мощности в 575 л.с., Jaguar улучшил и скоростные характеристики — теперь до сотни кроссовер может доехать за четыре секунды, а максимальная скорость — 286 км/ч.

Стоимость автомобиля в ограниченном тираже составит от 197 033 австралийских долларов.

В ноябре 2024 года у Jaguar произошел ребрендинг, компания показала новый логотип, в котором отказалась от объемного изображения кошки в написании названия марки, но сохранила ее в качестве одного из элементов фирменного стиля, правда, в двухмерном варианте.

Уже в декабре британский бренд показал первый автомобиль в новой эпохе марки. Им стало футуристичное купе Type 00, вызвавшее неоднозначную реакцию среди фанатов бренда. Известно, что автомобиль будет полностью электрическим и перейдет в сегмент «люкс».

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