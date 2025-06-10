Forbes: Внедрение ИИ-агентов в здравоохранение станет крупнейшей революцией в IT 1 10.06.2025, 18:18

Они не просто помогают человеку, а берут на себя выполнение узконаправленных задач.

2025 год назван «годом ИИ-агентов», а здравоохранение выделено как ключевая сфера применения. Лидеры отрасли, включая Билла Гейтса и генерального директора Nvidia Дженсена Хуана, прогнозируют, что агенты станут крупнейшей революцией в IT с момента появления графических интерфейсов и создадут невероятные возможности, пишет журнал Forbes (перевод — сайт Charter97.org).

Что такое ИИ-агенты?

Это усовершенствованные модели искусственного интеллекта, которые не просто помогают человеку, а полностью берут на себя выполнение узконаправленных задач — от записи на прием до обработки звонков и взаимодействия с электронными медицинскими картами.

Здравоохранение нуждается в этом: человеческий ресурс не безграничен, издержки растут, а пациенты испытывают сложности с доступом к качественной медицинской помощи. ИИ-агенты могут разгрузить сотрудников, повысить эффективность и снизить затраты.

Сегодня ИИ-агенты уже внедряют в колл-центры, помогая записывать пациентов и взаимодействовать с ними. Они также общаются с пациентами между визитами — напоминают о приеме лекарств, помогают готовиться к операциям, помогают с оформлением документов.

Однако технические и организационные вызовы остаются серьезными. Здравоохранение — сложная система с уникальными особенностями, требующая точности и безопасности. Ошибки агентов могут иметь серьезные последствия, поэтому законодательные органы осторожно подходят к их одобрению.

Кроме того, внедрение ИИ требует перестройки рабочих процессов и изменения культуры в клиниках. Пациенты и медработники должны привыкнуть к новым формам взаимодействия.

ИИ-агенты обещают значительно улучшить качество и доступность медицины, но их успех зависит от ответственного и грамотного внедрения. Одно ясно точно: будущее здравоохранения уже наступило, и агенты играют в нем ключевую роль.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com