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Forbes: Внедрение ИИ-агентов в здравоохранение станет крупнейшей революцией в IT

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  • 10.06.2025, 18:18
Forbes: Внедрение ИИ-агентов в здравоохранение станет крупнейшей революцией в IT

Они не просто помогают человеку, а берут на себя выполнение узконаправленных задач.

2025 год назван «годом ИИ-агентов», а здравоохранение выделено как ключевая сфера применения. Лидеры отрасли, включая Билла Гейтса и генерального директора Nvidia Дженсена Хуана, прогнозируют, что агенты станут крупнейшей революцией в IT с момента появления графических интерфейсов и создадут невероятные возможности, пишет журнал Forbes (перевод — сайт Charter97.org).

Что такое ИИ-агенты?

Это усовершенствованные модели искусственного интеллекта, которые не просто помогают человеку, а полностью берут на себя выполнение узконаправленных задач — от записи на прием до обработки звонков и взаимодействия с электронными медицинскими картами.

Здравоохранение нуждается в этом: человеческий ресурс не безграничен, издержки растут, а пациенты испытывают сложности с доступом к качественной медицинской помощи. ИИ-агенты могут разгрузить сотрудников, повысить эффективность и снизить затраты.

Сегодня ИИ-агенты уже внедряют в колл-центры, помогая записывать пациентов и взаимодействовать с ними. Они также общаются с пациентами между визитами — напоминают о приеме лекарств, помогают готовиться к операциям, помогают с оформлением документов.

Однако технические и организационные вызовы остаются серьезными. Здравоохранение — сложная система с уникальными особенностями, требующая точности и безопасности. Ошибки агентов могут иметь серьезные последствия, поэтому законодательные органы осторожно подходят к их одобрению.

Кроме того, внедрение ИИ требует перестройки рабочих процессов и изменения культуры в клиниках. Пациенты и медработники должны привыкнуть к новым формам взаимодействия.

ИИ-агенты обещают значительно улучшить качество и доступность медицины, но их успех зависит от ответственного и грамотного внедрения. Одно ясно точно: будущее здравоохранения уже наступило, и агенты играют в нем ключевую роль.

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