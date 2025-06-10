Рыночная стоимость Tesla снова превысила $1 трлн 1 10.06.2025, 21:14

Капитализация компании восстановилась после конфликта между Маском и Трампом.

По состоянию на 20:30 по Минску акции Tesla выросли на 3,67%, до $319,98, в результате чего рыночная стоимость компании поднялась до $1,03 трлн. Впрочем, это все еще на 13% ниже майского максимума $367,71 за акцию.

Рыночная стоимость Tesla на прошлой неделе обвалилась ниже $1 трлн на фоне ссоры между Илоном Маском и Дональдом Трампом. Поводом для конфликта стало сообщение Илона Маска в соцсети X от 3 июня, в котором он назвал законопроект президента о сокращении госрасходов «безобразным». За этим последовал обмен критическими замечаниями, разоблачениями и угрозами.

В ходе заочной полемики (которая велась параллельно в двух соцсетях X и Truth Social) Трамп сообщил, что недоволен субсидированием Tesla из государственного бюджета.

Отмена государственных программ может болезненно сказаться на бизнесе Tesla. В настоящее время в США предусмотрены налоговые вычеты покупателям электромобилей, которые составляют от $3750 до 7500, в зависимости от уровня локализации производства компонентов, используемых в аккумуляторах. Действие льготы распространяется на электромобили, купленные с 2023-го по 2032 год.

Если бы не доход от так называемых «регулятивных кредитов», составивший в первом квартале $595 млн, Tesla отчиталась бы об убытке в размере $186 млн. Кроме того, в настоящее время в США предусмотрены налоговые вычеты покупателям электромобилей, что подстегивает спрос.

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