Хегсет: Финансирование военной помощи Украине будет сокращено в будущем оборонном бюджете 5 10.06.2025, 21:36

2,592

Об этом глава Пентагона заявил во время слушаний в Сенате.

Финансирование военной помощи Украине будет сокращено в будущем оборонном бюджете США. Об этом во время слушаний в Сенате сообщил глава Пентагона Пит Хегсет, цитирует агентство Associated Press.

«Это сокращение этого бюджета», – сказал Хегсет законодателям.

Он добавил, что администрация президента США Дональда Трампа имеет «совершенно иной взгляд на этот конфликт», имея в виду полномасштабное вторжение России в Украину.

«Мы считаем, что мирное урегулирование путем переговоров соответствует наилучшим интересам обеих сторон и интересам нашей страны, особенно с учетом всех сопернических интересов по всему миру», – подчеркнул глава Пентагона.

AP пишет, что такое решение может повлиять на объем передачи Киеву критически важных систем противовоздушной обороны.

В США бюджетный год длится с 1 октября по 30 сентября следующего года.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com