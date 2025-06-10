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Хегсет: Финансирование военной помощи Украине будет сокращено в будущем оборонном бюджете

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  • 10.06.2025, 21:36
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Хегсет: Финансирование военной помощи Украине будет сокращено в будущем оборонном бюджете

Об этом глава Пентагона заявил во время слушаний в Сенате.

Финансирование военной помощи Украине будет сокращено в будущем оборонном бюджете США. Об этом во время слушаний в Сенате сообщил глава Пентагона Пит Хегсет, цитирует агентство Associated Press.

«Это сокращение этого бюджета», – сказал Хегсет законодателям.

Он добавил, что администрация президента США Дональда Трампа имеет «совершенно иной взгляд на этот конфликт», имея в виду полномасштабное вторжение России в Украину.

«Мы считаем, что мирное урегулирование путем переговоров соответствует наилучшим интересам обеих сторон и интересам нашей страны, особенно с учетом всех сопернических интересов по всему миру», – подчеркнул глава Пентагона.

AP пишет, что такое решение может повлиять на объем передачи Киеву критически важных систем противовоздушной обороны.

В США бюджетный год длится с 1 октября по 30 сентября следующего года.

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