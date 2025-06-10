Хегсет: Финансирование военной помощи Украине будет сокращено в будущем оборонном бюджете

Хегсет: Финансирование военной помощи Украине будет сокращено в будущем оборонном бюджете5
- 10.06.2025, 21:36
- 2,592
Об этом глава Пентагона заявил во время слушаний в Сенате.
Финансирование военной помощи Украине будет сокращено в будущем оборонном бюджете США. Об этом во время слушаний в Сенате сообщил глава Пентагона Пит Хегсет, цитирует агентство Associated Press.
«Это сокращение этого бюджета», – сказал Хегсет законодателям.
Он добавил, что администрация президента США Дональда Трампа имеет «совершенно иной взгляд на этот конфликт», имея в виду полномасштабное вторжение России в Украину.
«Мы считаем, что мирное урегулирование путем переговоров соответствует наилучшим интересам обеих сторон и интересам нашей страны, особенно с учетом всех сопернических интересов по всему миру», – подчеркнул глава Пентагона.
AP пишет, что такое решение может повлиять на объем передачи Киеву критически важных систем противовоздушной обороны.
В США бюджетный год длится с 1 октября по 30 сентября следующего года.