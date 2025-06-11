СБУ показала новое видео спецоперации по уничтожению авиации РФ 11.06.2025, 10:08

2,422

Так начиналась «Паутина».

Операция «Паутина», в рамках которой были поражены 4 аэродрома России, была ответом на массированные ракетные обстрелы украинских городов, больниц и энергетической инфраструктуры.

Об этом сообщает Telegram-канал Службы безопасности Украины (СБУ).

На обнародованных кадрах можно увидеть хронологию спецоперации, во время которой дронам СБУ удалось поразить 41 российский самолет.

Как пишет СБУ, замыслом непосредственно руководил глава ведомства Василий Малюк. Подготовка же к спецоперации происходила в условиях максимальной секретности.

Как проходила спецоперация

Сначала СБУ переправила в Россию FPV-дроны. После этого на территорию страны-террориста были переправлены модульные деревянные домики.

Уже на территории России дроны были спрятаны под крыши домиков, которые, в свою очередь, разместили на грузовых автомобилях. В нужный момент крыши домов дистанционно открыли, а беспилотники вылетели, чтобы поразить российские бомбардировщики.

Как отметил Малюк, СБУ, в соответствии с законами и обычаями войны, отработала по абсолютно законным целям - военным аэродромам и авиации России, которые привлечены к бомбардировкам украинских городов.

«Мы работаем над тем, чтобы удивить его новыми сюрпризами. Не менее болезненными, чем операция «Паутина», - добавил глава СБУ.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com