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Трамп сообщил о достижении соглашения с Китаем

  • 11.06.2025, 16:22
Трамп сообщил о достижении соглашения с Китаем

Пекин будет снабжать США редкоземельными минералами.

Президент Дональд Трамп сообщил в среду, что сделка с Китаем заключена: разрешены разногласия в вопросе взаимных пошлин на импорт, а также стороны договорились, что Пекин будет снабжать США редкоземельными минералами, а Вашингтон опять допустит китайских студентов в американские университеты.

«Мы получаем 55%, а они получают 10%. Прекрасные отношения!» - написал Трамп в социальной сети Truth Social, по всей видимости, обозначив согласованный уровень торговых пошлин.

Трамп сказал, что сделка подлежит окончательному утверждению им и председателем КНР Си Цзиньпином.  Во вторник по итогам двухдневных интенсивных переговоров в Лондоне делегации США и Китая согласовали основные условия для восстановления перемирия в торговле и снятия ограничений на экспорт из КНР редкоземельных металлов, сообщал Reuters.  Урегулирование ограничений на поставки в США китайских редкоземельных минералов и магнитов — фундаментальная составляющая, сказал министр торговли США Говард Лютник, возглавлявший делегацию в Лондоне.

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